En el Senado definen si elevan las penas contra corruptos

El proyecto de ley será tratado en última vuelta en la Cámara de Senadores, que para ratificarse requerirá de una mayoría absoluta, de 23 votos para mantenerse en su versión. Si no reúne los votos quedará firme el texto de Diputados de elevar a 15 años la pena por corrupción pública. La norma tendrá sanción automática el viernes 12.

El senador Hugo Richer (FG), titular de la comisión de Legislación había mencionado que los asesores penalistas que participaron en la comisión Bicameral de Reforma Penal les recomendaron no elevar el marco legal de los delitos de corrupción pública.

Había mencionado como riesgo que el aumento a 15 años de pena sea utilizado por el sistema de corrupción del sistema judicial, que utilizaría las imputaciones de estafa para pedir prisión preventiva, muchas veces a modo extorsivo.

El proyecto con media sanción de Diputados plantea la modificación del 187 y 192 de la Ley N° 1160/97 del Código Penal. Fue girado a la comisión de Legislación, pero la misma no pudo dictaminar ayer por falta de quórum pos elecciones. El proyecto fue impulsado principalmente por la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

Postergan ascenso para comisario

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores resolvió que en la sesión de la fecha solicitará pedir el aplazamiento del pedido del pedido de acuerdo para el ascenso al comisario al grado de Comisario Principal a Mariano Lezcano Molinas.

Durante la audiencia con la comisión, el comisario señaló que no cuenta con antecedentes judiciales, pero sí con sumarios. En el 2020, el Senado había rechazado otorgarle el ascenso por supuestos pedidos de coima y antecedentes disciplinarios. Los senadores mencionaron que el pedido no cuenta con la firma del ministro del Interior y que no se respondieron otros informes.