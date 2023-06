Senado aprueba US$ 267 millones para la ANDE

Por amplia mayoría de votos, la Cámara de Senadores sancionó, ayer en sesión extraordinaria, un proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo por un valor total de US$ 120 millones del Kreditanstalf Fur Wiederaufbau (KFW) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Los contratos suscritos con el Paraguay servirán para el financiamiento del proyecto de construcción de la línea de transmisión de 220 Kv Villa Hayes, Villa Real, Pozo Colorado, Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado en 220 kv, en la Región Occidental.

El senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez (FG) fue vocero de las comisiones de Presupuesto y Obras. Indicó que, actualmente, el Chaco Central está soportado por una línea de 220 mil voltios que sale de Vallemí. “Cualquier problema con esta línea deja todo el Chaco central sin suministro eléctrico”, dijo y mencionó que el crédito va a anillar Pozo Colorado, Concepción y Loma Plata.

Préstamos del BID y Jica, con modificaciones

La Cámara Alta también aprobó, pero con modificaciones y remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo de US$ 120 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica).

El préstamo servirá para la expansión del sistema de transmisión en alta tensión y acciones de eficiencia energética. La construcción de la línea de 500 kv de Yguazú, Valenzuela, Región Oriental que afecta a Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera e incluye líneas de transmisión en 500 Kv de 200 kilómetros aproximadamente entre subestaciones y obras asociadas.

El costo del programa con el BID y la fuente de financiamiento asciende a US$ 155 millones, de los cuales US$ 70 millones será beneficiado por el organismo financiador, además del préstamo de la JICA por 9.294.000, que equivalen a US$ 77450.000 al cambio actual.

Con la JICA, el periodo de amortización será de 20 años, luego de un periodo de gracia 10 años y la tasa de interés de 1.15 por año.