Exministro de la Corte usó a su hijo para esconder sus bienes

El 30 de mayo de 2019, el exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes firmó un contrato privado con su hijo Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano mediante el cual supuestamente le vendía por G. 500 millones sus acciones en la empresa TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA SA. En esta compañía, Fretes aparecía con una participación accionaria mayoritaria de G. 4.300 millones, según la asamblea realizada el 26 de abril de 2018.

Los documentos a los que accedió la Contraloría General de la República (CGR) para el examen de correspondencia de los bienes del expresidente del Poder Judicial detallan que Asdrúbal Fretes –quien figura como un accionista de esa empresa desde 2008– al firmar el acuerdo le entregó a su padre una camioneta como DACIÓN DE PAGO, cuya escritura se concretó en la Dirección del Registro del Automotor el 27 de agosto de 2020. En el mismo contrato privado se establecía que con la entrega del vehículo la deuda quedaba PARCIALMENTE saldada.

Lea más: Millonarios manejos de efectivo impiden conocer origen de dinero del clan Fretes

Lo llamativo es que, de acuerdo a las verificaciones realizadas por el ente de control, no existe respaldo en los movimientos financieros del exministro de la Corte sobre el cobro posterior a Asdrúbal Fretes por la venta de sus acciones. El informe parcial realizado por la CGR dice que se analizaron los extractos bancarios del ex máximo integrante del Poder Judicial, pero no se logró reflejar el traspaso total de la participación accionaria.

En ese sentido, agrega que Antonio Fretes en sus declaraciones impositivas presentadas esos años ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) solo consignó datos que proceden íntegramente de sus ingresos percibidos como ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “no registrándose enajenaciones en concepto de ventas de acciones careciendo estas de operaciones de trazabilidad”, en otras palabras, no puede confirmarse si existió realmente la venta de acciones y el origen del dinero para esa transacción.

Sin fechas exactas

La Contraloría adicionalmente señala que no se dispone de información sobre la fecha en la que ocurrió la transferencia total de las acciones de Antonio Fretes, así como la fecha en la que se constituyó como accionista, el valor efectivo de la operación de compra y venta de su paquete accionario, forma de integración y aportes realizados.

“Además se ha constatado que, en DD.JJ. adjuntadas por la SET, se ha verificado que Antonio Fretes declara inversiones en los formularios 2016, 2017 y 2018, estas inversiones realizadas carecen de un activo como contra cuenta en su declaración jurada presentada el 18 de agosto de 2016, desconociendo el destino de dichos valores”, es decir, el exministro del Poder Judicial ocultó dicha inversión como parte de sus activos ante la Contraloría.

Lo sugestivo es que, pese a estos datos analizados, el ente de control no consignó como una observación contundente sobre Antonio Fretes la falta de reporte de sus millonarias acciones en la empresa TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA SA, inscripta bajo el rubro de “comercio al por mayor de materias primas pecuarias y animales vivos” y “operaciones inmobiliarias”, pero que integra otras compañías dedicadas al negocio de préstamos y conectadas al clan Fretes, como AHORAITÉ SA.

El exministro de la Corte también figuraba en 2018 con acciones a título personal por G. 102 millones en la casa de créditos AHORAITÉ SA, pero tampoco reportó en sus declaraciones juradas.

Mueve millones EN EFECTIVO

TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA SA es la empresa dentro de la estructura del clan Fretes que más dinero EN EFECTIVO mueve. Según los registros, solo en 2016 declaró en cuenta CAJA más de G. 3.122 millones. Entre 2016 y 2022, igualmente compró AL CONTADO y EN EFECTIVO, por G. 2.151 millones, seis camionetas lujosas. Asimismo, la compañía aparece que en el 2021 otorgó créditos por G. 6.303 millones, algunos a otras empresas del grupo como RÍO SALADO SA Y AHORAITÉ SA, según informó a la SET. TEBICUARY también tiene una decena de inmuebles y es dueña de la marca del desaparecido diario impreso LA TRIBUNA, actualmente activo en la web.

Ocultó camionetas, bonos de un banco y dos inmuebles

El exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes no hizo figurar en sus declaraciones juradas presentadas entre 2016 y 2022 al menos dos camionetas de alta gama, propiedades en zonas exclusivas y millonarias cuentas bancarias. Así lo detalla el informe parcial de la Contraloría tras el examen de correspondencia de sus bienes.

Uno de los vehículos no declarados es una camioneta adquirida el 25 de agosto de 2016 de la marca Isuzu, por la que pagó US$ 31.500 (alrededor de G. 228 millones a la cotización actual) al CONTADO y EN EFECTIVO, según documento de la Dirección de Registro del Automotor.

El otro rodado es una camioneta, de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee Limited, adquirido el 31 de enero de 2020 por el exministro Fretes tras un pago al CONTADO Y EFECTIVO de US$ 41.500 (alrededor de G. 300 millones aproximadamente).

Otros bienes que no figuran en las declaraciones juradas del exministro son inmuebles. Uno ubicado en la zona residencial del barrio Recoleta de Asunción –donde Fretes tiene otras casas– y otro en Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú.

El inmueble ubicado en Recoleta está registrado a favor de Fretes desde 1990. Figura además, según informes de Registros Públicos, como copropietaria la doctora Perla Odalis Mármol Acosta, quien sería la pareja sentimental del expresidente de la Corte.

El hijo de Perla Mármol, Óscar Arturo Pizurno Mármol, figura como personal de blanco del consultorio del Poder Judicial desde el año 2006. Antonio Fretes era parte de la máxima instancia judicial desde el año 2001.

En el informe salta que Fretes tiene 114 animales vacunos registrados en 2016 ante el Senacsa, pero ninguno de ellos hizo constar en su declaración jurada presentada el 18 de agosto de 2016. Tampoco reportó colocaciones de capital en el sector financiero a través de bonos emitidos por el Banco Continental por G. 400 millones. Esta inversión la realizó en el año 2010 con vencimiento al 2017, detallan los registros.

El exministro igualmente no declaró un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) por G. 300 millones en el banco Itaú. Antonio Fretes ocupó el cargo de ministro de la Corte durante 21 años y 4 meses. En el portal web de la Contraloría figuran 13 DD.JJ. presentadas en ese lapso.

Para el examen de correspondencia se tomaron documentaciones de entre 2016 y 2022. Falta su manifestación de bienes de cuando dejó el cargo, el pasado 10 de marzo. El exintegrante del Poder Judicial no la presenta pese a que ya transcurrieron 4 meses de su salida y venció el plazo establecido en las leyes.

Hablan de “ausencia de datos precisos”

La CGR no incluyó sugestivamente como una observación contundente el ocultamiento del exministro Antonio Fretes de sus acciones en las empresas TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA SA, por G. 4.300 millones, y AHORAITÉ SA, por G. 102 millones. Esto, pese a que se citan los montos y la participación accionaria del exintengrante del Poder Judicial en el informe parcial.

Al respecto, el director general de Control de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, señaló que “dentro del análisis de los documentos remitidos por el Ministerio de Hacienda- Estructuras Jurídicas se ha observado que no se proporciona el periodo exacto en el que Antonio Fretes adquirió sus acciones y posteriormente realizó la venta. Esta falta de información crucial es abordada en la observación número 8 del informe. Es importante resaltar que dicha puntualización se enfoca en la ausencia de datos precisos, sin tomar posición sobre aspectos desconocidos” (sic).

Añadió que: “por ello se hace la observación a los efectos de que el declarante arrime documentaciones donde demuestre fehacientemente el periodo en que este fue accionista de las sociedades, con el objeto de evaluar si estas participaciones accionarias debieron o no ser declaradas”

Con relación a la benevolencia para aplicar las sanciones al exministro Fretes por la falta de presentación de su DD.JJ. correspondiente a su salida del cargo, ocurrida el 10 de marzo pasado, Torres dijo que el sumario sigue el proceso de acuerdo a la Ley de procesos administrativos y el reglamento, “no se puede saltar los plazos procesales, el sumariado tiene derecho a defenderse caso contrario todo el proceso sería nulo, y está en su etapa final y estamos dentro del plazo establecido por Ley”.

Desaparece de los registros

TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA SA se constituyó el 27 de diciembre de 2005, con un capital inicial de G. 1.500 millones. Sus primeros accionistas fueron César Nazer Sabe y Aníbal Abraham Nazer Da Silva, parientes cercanos del exministro Fretes. Cada uno tenía G. 750 millones en acciones.

Como primer síndico de la compañía figuraba Pedro Aníbal Fretes, hijo del exministro Fretes.

El 3 de octubre de 2008, TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA SA cambia de accionistas. Aparecen Asdrúbal Fretes Valenzano (hijo del exministro) y Lourdes Beatriz González, con participación accionaria de G. 750 millones c/u.

Lo curioso es que Asdrúbal Fretes cuando se convirtió en accionista de esa empresa era funcionario de la Fiscalía y lo ocultó en sus DD.JJ. Más llamativo es que invirtió millones, mientras su salario mensual era de apenas G. 2.700.000.

Lea más: Contrataciones Públicas investigará contratos firmados por Diesel y Fretes

El 26 de abril de 2018, la empresa modifica sus estatutos y aumenta su capital a G. 20.000 millones. Entonces, aparece como accionista mayoritario el exministro Fretes, con acciones por G. 4.300 millones; su hijo Asdrúbal, figura con G. 800 millones; Lourdes González, con G. 1.300 millones y Río Salado SA (otra empresa , con G. 1.450 millones.

El registro de beneficiarios finales revela que para 2022, Asdrúbal Fretes ya aparece como el accionista mayoritario con G. 5.600 millones, mientras que el exministro de la Corte desaparece de la integración de la firma.

Coincidentemente, las actuales acciones de Asdrúbal Fretes corresponden al conjunto que tenía su padre, Antonio Fretes, y el mismo en la asamblea de 2018.