Video: Payo intima a Chaqueñito a que renuncie a Cruzada Nacional

Luego de varios gestos hacia el Partido Colorado, y dudas con respecto a la fidelidad del senador Javier Vera, alias Chaqueñito, al Partido Cruzada Nacional, finalmente se oficializó este lunes su alejamiento de la organización política, luego de que Payo Cubas despotricara contra Chaqueñito en sus redes sociales.

“Chau CHAQUEÑITO. La ocasión hizo al ladrón. Tan barato resultaste. No sos más de Cruzada. Otra purga más. Cortando todos los tentáculos de la narcopolítica (HC) en Cruzada Nacional... Muchos volarán todavía”, escribió en su muro de Facebook el exaspirante a la Presidencia.

“Te podés ir a la reputa madre”, dice Payo a Chaqueñito

Paraguayo Cubas fustigó a Javier Vera, aludiendo que para ser senador traicionando a sus hermanos que dieron sangre, sudor y lágrimas, no hubiera valido la pena que lo sea.

“Una verdadera cagada lo de Chaqueñito. Si no renuncia a Cruzada Chaqueñito, la va a pasar mal. Así que, hermano Chaqueñito, aprovecho para decir esta vez que te podés ir a la reputa madre. Cuando yo te acompañé al IPS, viendo que tu madre estaba muriendo, y me dijiste que querías un Paraguay diferente, cuando vos me dijiste ‘no voy a defraudarte, Payo’, en todas las redes, acá estás hoy”, dijo en un video Payo.

Al mismo tiempo, Payo lamentó que Javier Vera no haya renunciado a su banca, dejando que Benjamín Marecos, a quien calificó como un tipo realmente de mucha valía, estuviera en su lugar.

Chaqueñito está afuera de Cruzada, confirma Paredes

La senadora por Cruzada Nacional Yolanda Paredes explicó a ABC Color que si bien la expulsión de Chaqueñito se debe dar a través del tribunal de conducta partidario, en la práctica, el mismo ya no formará parte del partido.

“El tema de Cruzada Nacional tiene su tribunal de conducta aparte, que tiene que hacer una resolución oficial. Pero para todos los efectos para nuestra organización partidaria y nuestra bancada, él está afuera. Nosotros no vamos a compartir con personas que traicionaron la causa. Está muy bien sentado ahí donde está, detrás de Bachi, es el lugar que le corresponde”.

La respuesta de Chaqueñito que después borró

El senador Javier Vera, alias Chaqueñito, hizo un posteo en su cuenta de Facebook en respuesta a lo anunciado por Payo con respecto a su expulsión de Cruzada Nacional, que luego de recibir una dura respuesta de la senadora Yolanda Paredes, borró.

“Jaguáicha (como perro) me echó Payo de Cruzada Nacional. Llamándome ladrón y vulgar. Ladrón no soy, menos barato”, aludió, al mismo tiempo de acusar al expresidenciable que recibiría dinero por los más de 8.000 votos que obtuvo el legislador en las elecciones.

Yolanda Paredes le respondió que el dinero que recibirá Cruzada Nacional en concepto de subsidio electoral será destinado para la construcción de un hospital en el Chaco.