Chaqueñito niega ser satélite de Cartes en el Senado

En un comunicado que emitió en sus redes sociales Javier Vera negó ser satélite cartista, pero ni bien asumió el cargo en el Senado se instaló en el sector de la bancada de Honor Colorado (HC).

En la nota además indicó que no posee bienes de importancia ni deudas relevantes y que solo ha declarado bajo fe de juramento todo lo que posee a la fecha. Sin embargo, en el documento publicado por la Contraloría indica tener patrimonio cero y cero deudas, lo que se contradice con su comunicado

Asimismo en su DDJJ. declara que sus ingresos mensuales son G. 32.774.840 que es su salario como senador.

Detalles de la declaración jurada de Chaqueñito

También indica que tiene un gasto mensual de G. 12.376.000. Que gasta G. 3.656.000 en alimentación, G. 4.800.000 en alquiler, G. 2.000.000 en otros gastos sin especificar, G. 700.000 en servicios básicos y G. 220.000 en servicios celulares, pero no declaró aparato celular alguno. Lo que evidencia que su declaración jurada tiene una serie de inconsistencias que por lo menos resultan llamativas, para no decir que mintió en el documento.

“No me considero satélite de nadie, sino un representante del pueblo y no voy a legislar para ningún sector”, indica otra parte de su comunicado.

No obstante sus primeros votos fueron direccionados al sector cartista.