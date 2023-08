Payo lanza dura acusación contra diputado Jatar

El cuestionado diputado por Central, Jatar “Oso” Fernández, quien ingresó por Cruzada Nacional, es uno de los parlamentarios que se presentó como opción de cambio, pero que ni bien asumieron su banca se hicieron leales al cartismo.

Lea más: Video: denuncian al diputado Jatar “Oso” Fernández por presunta apropiación

El lunes último, Fernández, integrante de la barra de Olimpia, organizó un encuentro en Lambaré con su equipo de Central donde se sortearon 15 entradas para la Copa Libertadores y otros premios incluyendo botellas de Whisky.

Dicha reunión fue desautorizada por Paraguayo Cubas, quien en represalia lanzó un duro mensaje en redes sociales contra el diputado, a quien previamente ya había expulsado de su partido.

“LAMBARE... Los narcoc@rtistas listos para tomar CRUZADA, así como hicieron con el PLRA... Aquí sorteando Wiskey y otros”, señalaba al difundir un video del encuentro.

Jatar promete luchar, pero va a viajar

“Mi puerta está abierta para cualquier persona que necesite algo. A lo mejor no vamos a poder solucionar todos los problemas de la gente. Pero vamos a tratar y vamos a escucharle”, dice Jatar en el video del encuentro

“Voy a trabajar con ustedes para recordame por qué puta soy diputado de la nación”, aseveró entre aplausos.

“Así como somos paraguayos primero, no hay colorados, no hay liberales, no hay cruzadino yo voy a trabajar con todos”, agregó en clara alusión a sus negociaciones con los colorados y la aplanadora que tienen en ambas cámaras.

Lea más: “Oso” Fernández dijo que será independiente y así se desmarca de Cruzada Nacional

“Yo soy un producto del pueblo. Yo estuve caído en el piso y mis amigos y mi familia, la gente, el pueblo me levantó y me puso acá. (...) Yo voy a pelear ahora, hasta el minuto 95, por ustedes. Empezó cuando juré y esto va a terminar en cinco años, no importa como termine, pero yo no voy a pasar de este lugar sin haber hecho nada por ustedes”, manifestó ovacionado.

Ninguna ley y designado al Parlatino

Sin embargo, al observar la ficha del diputado en el Sistema de Información Legislativa Paraguay (silpy.congreso.gov.py), de acceso público para toda la ciudadanía, se observa que Fernández no ha presentado un solo proyecto de ley hasta la fecha; que los cartistas lo hicieron vicepresidente de la Comisión de Deportes y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Así también fue designado por la aplanadora colorada como sexto titular de la delegación del Parlatino, un bloque regional de parlamentarios que viajan periódicamente a Panamá (y sus playas).