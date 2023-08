EE.UU. rechaza que Gobierno de Abdo les engañó para aplicar sanciones

- ¿Cómo usted compagina su trabajo y el cargo que tiene con Paraguay?

- Primero que todo tenemos excelente relación con Paraguay. Es un aliado, amigo y socio de EE.UU. Tenemos una fuerte relación y Paraguay es un socio sólido e importante en asuntos regionales e instituciones multilaterales. Hemos trabajado juntos en el ámbito de antinarcóticos, promoción de instituciones democráticas y seguridad civil. Claro, hay mucho por hacer. La influencia del crimen organizado y la corrupción y la impunidad está. Pero tengo que decir que tradicionalmente hemos tenido una buena relación y colaboración con los gobiernos de Paraguay.

- ¿Preocupa Paraguay desde el punto de vista del crimen organizado, tráfico de drogas?

- Yo diría sí, pero no solo Paraguay. Tenemos ese problema globalmente. Mi oficina es la oficina del Departamento de Estado que está encargado de la lucha contra el Crimen Organizado en todo el mundo. Entonces, sí tenemos retos aquí en Paraguay, pero tenemos retos todavía en Colombia y en la región. Paraguay es un poquito diferente por su ubicación geográfica, al lado de Brasil, Argentina, Uruguay. La verdad es que con el espíritu de colaboración y la voluntad de los gobiernos hemos tenido la oportunidad de aprender mucho y colaborar en contra de las organizaciones criminales.

- Un importante segmento de la población, creemos que fuimos tomados por el crimen organizado ¿Qué percepción tiene usted?

- Seguramente es un reto y la influencia.... tengo que decir que el trabajo, el sistema del crimen organizado es mucho más fácil que el trabajo de los gobiernos. Ellos (los criminales) no respetan las leyes, las fronteras, las autoridades locales... Los gobiernos tienen que enfrentar esto y entonces el reto es diferente. Hay áreas en Paraguay en donde la influencia del crimen organizado, de las redes criminales son fuertes. Pero yo tengo la impresión de que el Gobierno saliente (de Mario Abdo Benítez) y el nuevo gobierno (Santiago Peña) entienden el reto, quieren colaborar más, quieren atender a las necesidades de esas comunidades rurales y en eso vamos a acompañarles, vamos a tratar de ayudar.

- Nosotros estamos viendo desde Paraguay, al menos desde nuestra óptica periodística, que es un poco difícil combatir fuertemente el narcotráfico, crimen organizado porque hay políticos que tienen una suerte de “matrimonio” con estos grupos ilegales. ¿Qué opinión le merece?

- Bueno, la verdad es que en la región tenemos ese problema, no es solo en Paraguay. Pero hay herramientas que nosotros tenemos para identificarlos, sancionarlos y hacerlos pagar un precio por su cercanía a estas organizaciones criminales. Yo pienso y el Gobierno de los Estados Unidos de América piensa que la voluntad del gobierno para enfrentar esta alianza entre algunas autoridades y organizaciones criminales es bastante fuerte. Y si podemos ayudar en eso, lo vamos a hacer.

- Creo que la sociedad democrática paraguaya recibió muy bien las designaciones que hizo EE.UU. Consideramos que la ayuda extranjera debe ser global en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos conexos. Pero ahora tenemos un nuevo Gobierno y varios voceros de esta nueva administración sostienen que EE.UU. fue engañado por el Gobierno paraguayo (de Abdo Benítez)

- ¿En qué sentido (fuimos engañados)?

- Que el Gobierno paraguayo proveyó datos al Gobierno de los Estados Unidos que no son ciertos para hacer estas designaciones.

- Primero tengo que decir que nuestras designaciones... durante el proceso de nuestras designaciones recibimos información por todos los lados. No hay una fuente clave o única para fundamentar nuestras designaciones. En segundo lugar, esa colaboración entre vuestros gobiernos y más importante nuestras agencias judiciales es fuerte y yo creo que ellos creen en la información que han recibido y por eso hemos hecho estas designaciones. Yo agregaría que las designaciones son importantes pero el trabajo de las instituciones de Paraguay son más importantes. Y si nosotros podemos impulsar las acciones de las instituciones acá, con nuestras designaciones, mejor. Y esto es lo que queremos. Es muy importante nuestra ayuda acá para que ellos sientan más fuerza para que hagan justicia, impulsar la justicia en Paraguay. Eso es lo que queremos.

- Uno de los designados “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU. es el expresidente de la República Horacio Cartes, líder de una corriente política del Partido Colorado que asumió el poder el 15 de agosto. ¿Es una preocupación para ustedes?

- No es una preocupación para nosotros. La verdad es que hemos designado a él (Cartes) pero sabemos que el universo de autoridades con vínculos al crimen organizado no para con él. Vamos a usar todas las herramientas que tenemos, designaciones financieras, restricciones consulares con el visado, todos, para ayudar al Gobierno de Paraguay a fortalecer sus instituciones y para mandar el mensaje que hoy o mañana uno va a pagar por su cercanía, sus alianzas con el crimen organizado. Yo creo que es un mensaje importante.

- Aquí se habló en algún momento de una probable extradición de Cartes. ¿Se analiza eso?

- Bueno, no puedo hablar de las acciones que posiblemente podría pasar o no. Pero yo puedo decir que de nuevo vamos a usar todas las herramientas a mano para seguir trabajando en contra de la corrupción, la impunidad y el crimen que hace sufrir a las comunidades grandes y pequeñas en el país. Hay comunidades en las fronteras sufriendo bastante. Ayer nuestra jefa de delegación (Debra Haaland, secretaria de Interior) tuvo la oportunidad de hablar con algunas mujeres indígenas de la frontera y las historias de ellas fueron impactantes sobre cómo sufren sus comunidades y ellos personalmente por el crimen organizado dentro y fuera del país. Es por eso que estamos acá, tratando de ayudar al Gobierno paraguayo. Nosotros queremos fortalecer a esas comunidades que no tienen seguridad y que quieren impulsar su sistema económico, que quieren llevar a sus hijos e hijas a las escuelas con seguridad. Eso es importante. Y si lo podemos ayudar, lo vamos a hacer.

- ¿Preocupa el Gobierno de Santiago Peña por su dependencia política de Cartes?

- Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas de aquellos que abusan del poder público para beneficio personal. EE.UU. apoya a todos y cada uno de los paraguayos que trabajan para hacer del mundo un lugar más justo y equitativo. Como señalara el embajador (en Paraguay, Marc) Ostfield, EE.UU. espera continuar y ampliar nuestra cooperación con el Gobierno del presidente Peña, incluida la lucha contra la corrupción y la impunidad. El embajador también había señalado que estas sanciones fueron para personas específicas por participar en la corrupción, no contra el Gobierno de Paraguay. Nuestras actividades se enfocan en apoyar a las instituciones gubernamentales y judiciales en la lucha contra la corrupción y la impunidad y en fortalecer el Estado de derecho en general, con el fin de generar beneficios para todos los paraguayos.

- ¿Qué impresión tiene EE.UU. sobre el avión iraní-venezolano que aterrizó en Paraguay? ¿Está vinculado al terrorismo y a Cartes?

- Como señalaron mis colegas de los Departamentos de Justicia y Comercio, en referente a la incautación de la aeronave de EMTRASUR en Buenos Aires en junio de 2022, Estados Unidos no tolerará transacciones que violen nuestras sanciones y leyes de exportación. Continuaremos con nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes violen estas sanciones y para incautar activos ilícitos. El caso continúa bajo investigación.

- ¿Qué hará EE.UU. con el exministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, cuyo hijo fue contratado como abogado por el brasileño Kassem Mohamad Hijazi, quien fuera extraditado luego a los EE.UU.?

- No podemos especular sobre ninguna acción potencial que el sistema judicial de los Estados Unidos pueda tomar. Esta pregunta remarca la importancia de trabajar para combatir la impunidad y la corrupción en todos los niveles y poderes del Estado.