Itaipú: parlamentarios piden informes sobre Anexo C

El pedido en la Cámara de Diputados fue a instancias del diputado encuentrista Raúl Benítez, quien solicitó un informe documental sobre los datos cotejados para la toma de posiciones estratégicas nacional de cara a la renegociación del Anexo C. de Itaipú.

Asimismo, todos los documentos de los puntos observados en cuanto al análisis para la postura nacional específica y el área focal a ser desarrollada dentro de la revisión (sea renta energética, desarrollo industrial, expendio de la energía a precio de mercado, etc.). Este pedido fue aprobado ayer en el pleno por los diputados.

Asimismo, el diputado Raúl Benítez y la senadora Kattya González, ambos del Encuentro Nacional, presentaron un proyecto de “Declaración con la intención de integrar una mesa política de discusión intersectorial para el delineamiento de la propuesta nacional”.

La senadora González argumentó que el gobierno de Santiago Peña no se puede presentar como el cambio, pues es “la continuidad de 70 años de atraso y entreguismo en el tema de Itaipú. No pueden presentarse como una opción nueva, sino que es un seguimiento a la política entreguista. La renegociación de Itaipú es una cuestión de Estado y no una cuestión de gobierno”.

También en Senado

Por su parte, el senador José Oviedo, de Cruzada Nacional, presentó una propuesta similar en la Cámara Alta en que solicita saber quiénes conforman la comisión negociadora, el personal técnico que irá a la renegociación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones involucradas para apoyar las negociaciones.

También pide saber cuáles serán los puntos que el Paraguay adoptará como agenda nacional en Itaipú. Asimismo, cuáles son los canales de comunicación para que la ciudadanía sepa el tenor de la negociaciones.

También se pide informes sobre la deuda social, libre disponibilidad de energía, precio justo y la terminación de obras faltantes. Este pedido fue girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para su tratamiento.