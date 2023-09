Se desconoce destino de 74.000 litros de combustible del IPS, según Contraloría

El Instituto de Previsión Social (IPS) pagó más de G. 705 millones por 74.087 litros de combustibles. Lo cierto es que no se conoce el destino real de esos carburantes, según el informe final de la CGR. La previsional dice que usó para carga de generadores, pero no hay documentos de respaldo. El presidente Jorge Brítez no descarta denunciar a sus antecesores en el cargo.