Sumario a psicólogo forense con tatuaje nazi es inconstitucional, dice abogada

Tras la apertura de un sumario al psicólogo forense Juan Vicente Martínez Miranda, por llevar en el brazo un tatuaje con el símbolo de la esvástica utilizada por los nazis, la representante legal del funcionario, Susana Rodríguez, sostiene que dicha acción es inconstitucional.

Lea más: Esvástica: Poder Judicial investigará a psicólogo forense con tatuaje nazi

La Superintendencia General de Justicia, del Poder Judicial, dispuso este martes, iniciar una investigación al funcionario. “En tres días cambió la vida de una persona por el solo hecho de tener un tatuaje. Lo que nosotros como profesionales de Derecho, estamos analizando las estrategias para la defensa principalmente en el sumario que la Corte le ha abierto a esta persona. Es indignante”, expresó la letrada.

Subrayó que está en juego el derecho a la libertad del desarrollo de la propia personalidad y el derecho de la libre expresión. “Un tatuaje no te define. Él es un profesional, psicólogo forense. Tienen un currículum admirable y, gracias a sus dictámenes, fueron condenados violadores y abusadores”, señaló Rodríguez.

Psicólogo con tatuaje nazi es impecable en su trabajo, dice abogada

Lea más: Esvástica: Museo Judío del Paraguay invita a ciudadanía a conocer los horrores del holocausto

“Las redes sociales te pueden condenar sin ningún porqué. La apertura de un sumario es inconstitucional. Él no tiene por qué pasar por un sumario por ejercer una creencia”, subrayó. La defensora aclaró que su cliente no es juzgado por su trabajo ya que es un funcionario que no tuvo apercibimiento.

Subrayó además que todo lo que está ocurriendo tiene consecuencias en el círculo familiar y profesional de su cliente. “Se le están conculcando varios derechos como a la intimidad”, mencionó.

Lea más: Repudian apología al nazismo en ferias de artesanía

El hecho se dio a conocer luego de que Martínez Miranda participara de un programa televisivo, en el que se lo vio con los brazos al descubierto, llevando en el antebrazo izquierdo la esvástica, identificada como símbolo nazi.

Este hecho causó gran polémica en las redes sociales, por la desconfianza que generó en los ciudadanos, siendo el mencionado funcionario judicial el encargado de la Cámara Gessell del Poder Judicial, sede San Lorenzo.