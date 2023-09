Consejero del IPS recordó el “clavo” que dejó en la Caja Bancaria

En la última sesión del Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) de esta semana, se debatieron varios temas, entre ellos la importante liquidez financiera de US$ 2.435 millones que tiene la previsional aplicados a varios segmentos.

Dentro de ese contexto, uno de los consejeros, Víctor Eduardo Insfrán Dietrich, denunciado por supuesta malversación de fondos en su época de presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, entre 1997 y 1999, se mostró “preocupado”, por el millonario recurso de la previsional y rechazó la propuesta de crear una banca de segundo piso y recordó su gestión como presidente.

“Yo tuve la experiencia de una entidad previsional para intentar participar en el mercado financiero. Estuve en la Caja Bancaria y en su momento adquirimos acciones de un banco, que por razones obvias, la caja bancaria es exclusiva de bancarios y cuando vino la crisis cayeron 22 bancos de 36 entidades, prácticamente todos sus mercado aportantes”, señaló el representante de trabajadores asegurados.

Manifestó que a su criterio “se va tener un rechazo total de la banca privada con seguridad. Personalmente creo que los fondos previsionales tienen que ser un instrumento de desarrollo a través del Banco de Fomento”, puntualizó.

Caso de Víctor Insfrán como presidente de la Caja Bancaria

La acusación que pesa contra Insfrán tiene que ver con la compra que hizo como presidente de la Caja Bancaria, de las acciones mayoritarias del desaparecido Banco Busaif. Según los registros era una operación totalmente insegura y altamente riesgosa, que terminó generando el enorme perjuicio de unos US$ 5 millones a la Caja, según los registros.

El banco terminó quebrando poco tiempo después de la arriesgada “inversión” que hizo el ahora consejero del IPS.

En octubre del 2010 el Tribunal de Apelación de la Tercera Sala decretó la prescripción del proceso por lesión de confianza y otros, contra Víctor Insfrán Dietrich y los otros directivos involucrados en el caso.

Distribución de recursos

Por su parte, el consejero Carlos Pereira, representante del Ministerio de Trabajo, explicó que la entidad previsional cuenta “con US$ 2.435 millones, de los cuales US$ 1.651 en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), US$ 358 millones en préstamos, US$ 271 millones en inmuebles y la diferencia, es decir US$ 155 millones, están disponibles en bancos a la vista”.

Agregó que la idea del actual Consejo de Administración de la previsional es optimizar los recursos.

“Yo pedí que propongan con un fundamento las críticas sobre la propuesta de vender algunos inmuebles. El IPS tiene miles de problemas y no podemos estar viendo (en) qué tiempo plantear, tenemos que mejorar la estructura y las leyes”, dijo Carlos Pereira.