Horacio Cartes no viajará a Argentina por recomendación de su abogado

Horacio Cartes había anunciado que viajaría a Argentina para participar de un encuentro de líderes políticos de derecha, que organizan el expresidente argentino Mauricio Macri y el exmandatario chileno Sebastián Piñera. El evento arrancó ayer, viernes, y este sábado se desarrollará la segunda jornada.

El encuentro, denominado II Encuentro del Grupo Libertad y Democracia, se desarrolla en Buenos Aires con líderes políticos y consideradas figuras influyentes de la derecha latinoamericana que confirmaron su presencia, como el actual presidente Santiago Peña y el exmandatario Mario Abdo Benítez.

El evento se considera como un “espaldarazo” a la candidata conservadora Patricia Bullrich, quien parte como la tercera fuerza en el marco de las próximas elecciones en el vecino país.

Cartes, finalmente, no viajará por una recomendación de su asesor legal, Pedro Ovelar. “Por mi pedido expreso él no va a viajar”, sostuvo el abogado a ABC.

¿Por qué Horacio Cartes no viajará a Argentina?

Su recomendación es porque no existen garantías de libertad, considerando -además- las sanciones diplomáticas y económicas que ejecutó Estados Unidos al exmandatario paraguayo, a quien lo designó, incluso, como “significativamente corrupto”.

“Mi consejo profesional desde el 2019, cuando se inició el proceso en Brasil, impulsado desde grupos políticos y mediáticos de Paraguay, fue que no viaje, por falta de garantías. No me equivoqué, en el 2022 continuó el ataque político-mediático desde Paraguay, logrando esta gente que EE. UU. compre información falsa y tergiversada para lograr su designación y sanción de la OFAC”, alegó.

Desde el cartismo acusan al Gobierno anterior, liderado por Mario Abdo Benítez, de instalar mentiras ante los Estados Unidos que sirvieron como sustento para que este país aplique sanciones económicas a HC.

“Mientras no se clarifique todo en esas instancias, no existe garantía alguna en ningún país extranjero ante la mentira instalada”, insistió.

Conflicto entre Paraguay y Argentina por hidrovía

“Menos aún en las circunstancias actuales donde existe un fuerte conflicto diplomático entre Paraguay y Argentina. Este país hermano hoy día no cumple un tratado internacional atropellando a Paraguay, imagínense si yo le aconsejaría que viaje a ese país... de ninguna manera”, agregó.

El Gobierno paraguayo y su par argentino mantienen tensiones desde hace semanas debido al cobro unilateral de peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná por parte del vecino país, lo que fue constado por la administración de Santiago Peña con el retiro de toda la energía que le corresponde al lado nacional en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).