Paro en la UNA: analizan tocar otros rubros para otorgar nivelación salarial, revela senador

Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) reclaman una nivelación salarial de G. 11.000 millones para el sector docente y G. 5.800 millones para administrativos, que deben percibir desde noviembre de este año.

Al respecto, el senador Éver Villalba (PLRA) señaló que la intención de sus colegas es no salirse del monto límite del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 que propuso el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En ese sentido, refirió que revisarán si pueden tocar otros rubros para otorgar los aumentos.

“Habría que ver la disponibilidad, de dónde se pueden conseguir. La intención de los colegas es no salirse del monto general, ver qué otros rubros o qué otro lugar se puede disminuir para cubrir la demanda”, subrayó.

Igualmente, anunció que solicitará a la Contraloría General de la República (CGR) que realice un informe sobre la cantidad de docentes dueños de cátedra que están en aula, ya que existen denuncias de que algunos maestros envían a sus auxiliares a dictar las clases.

UNA y demás universidades nacionales exigen millonario aumento

Las 10 universidades nacionales del país solicitaron un aumento de alrededor de G. 788.000 millones (US$ 106,9 millones), para ser incluido en el proyecto de Presupuesto 2024.

Villalba afirmó que analizarán en conjunto el aumento presupuestario para el sector de la educación terciaria, no así en particular. Igualmente, aclaró que no habría votos aún para otorgar los incrementos.

“Se va a hacer un análisis como sistema de educación superior y ahí se va a ver lo que se puede dar y lo que no; es más, no sabemos si habrá votos, porque es una recomendación del Ejecutivo que se apruebe a libro cerrado”, dijo.

La UNA, en total, exige que su presupuesto para el año 2024 sea aumentado en G. 718.000 millones (US$ 97,4 millones). La institución tiene asignado este año un presupuesto de más de G. 1,5 billones (US$ 215,8 millones) y para el próximo año se prevé G. 1,6 billones (US$ 217,4 millones).