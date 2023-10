Frente Guasu y Bachi Núñez tenían en común el objetivo de despojar al Estado de la finca 916

En la mañana de ayer, Hugo Richer, político del Frente Guasu, fue entrevistado por Radio ABC Cardinal, oportunidad en que realizó un descargo e intentó alejarse de los antecedentes que giran en torno a la invasión de la finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.

Hugo Richer mencionó que “no existen pruebas ni elementos de una alianza con Bachi Núñez. Aclaro que en mi vida hable con Bachi Núñez. Nos cruzamos cuando él era diputado y yo senador, pero jamás hablamos”.

Agregó que “lo que yo recuerdo es que se está cuestionando la ocupación de la parte sur de la propiedad. El problema no se remonta al 2010, sino ya antes porque hubo una inundación y la gente fue subiendo. Y hoy día hay una población bastante extensa”.

Expresó además que “siendo ministro de Acción Social, durante el gobierno de Lugo, allá por el 2011, me convocaron para reunirme con los ocupantes. Estuve escuchando, viendo la situación. Yo no era parlamentario en ese momento”.

Recuerda que “allí terminó mi gestión. No me crucé con Bachi Núñez. Roque González Vera se equivoca al decir que el Frente Guasu tenía una alianza con Núñez. El Frente Guasu no existía en ese tiempo, recién se conforma a fines del 2011 y comienza a operar en el 2012″.

Insiste en que “esto es lo que puedo mencionar sobre las inexactitudes que muchas veces publica Roque González Vera en sus artículos. No existió nunca una alianza de la que habla. Nosotros no teníamos nada en el Congreso”.

Sobre la invasión de la finca 916 agregó: “Aquí resulta muy cuestionable la forma en que actúo Bachi Núñez al incorporar a gente que no es sujeta de la reforma agraria. No existe ninguna duda de la responsabilidad que tiene como parlamentario porque sabía a quién estaba incorporando como posible beneficiario”.

Apoyo del Frente Guasu a la invasión

Conviene recordar a Hugo Richer que el lanzamiento oficial del Frente Guasu se realizó el 20 de marzo de 2010, en un acto público frente al Cabildo de Asunción. Y una semana después, 27 de marzo, se firmó la carta oficial de creación del Frente Guasu, en el local del Partido País Solidario.

En julio de 2016, Hugo Richer y Ramón Duarte, entonces parlamentarios del Frente Guasu, llegaron hasta el sector ocupado de la finca 916 y se reunieron con los invasores. El dirigente Estanislao Gómez mantuvo una entrevista con los enviados especiales de ABC Color y confirmó el apoyo del Frente Guasu.

En el año 2016 se produce una invasión a gran escala con campesinos que llegaron desde San Pedro. Se instalaron en diversos sectores de la finca 916.

Lea más: Dos “ocupantes vip” desisten y entregan llaves de inmuebles invadidos

Los campesinos estaban agrupados en torno al Movimiento Campesino Paraguayo, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). En la reunión que mantuvieron el senador Hugo Richer y el diputado Ramón Duarte en el sector ocupado, estuvo presente, entre otros dirigentes, Luis Aguayo.

Por otro lado, estaban los ocupantes apoyados por Bachi Núñez quienes ya habían tomado un buen sector del aeropuerto de Villa Hayes. Fue el período en que comenzaron actos de violencia contra pilotos civiles para que que no aterricen en el aeródromo.

Dinac suspende operaciones en el aeropuerto de Villa Hayes

Al final, en agosto de 2016, la Dinac resuelve suspender toda operación en el aeropuerto ante el acoso de los invasores.

Con la llegada de agosto de 2016 empezaron también las escaramuzas entre ambos grupos, en procura de aumentar la zona de ocupación: los campesinos por un lado, y los seguidores de Bachi Núñez por el otro.

Las denuncias mutuas ante el Ministerio Público hablaban de peleas, robo de implementos y violencia. Cada sector intentaba afianzarse en el espacio que pretendía.

Como publicamos en nuestro artículo de ayer: “En ese contexto, aparecen dirigentes del Frente Guasu con el entonces senador Hugo Richer, como cabeza visible. Comenzaron a llegar campesinos de San Pedro para instalarse en la finca 916. Necesariamente, el Frente Guasu se vio obligado a negociar con Bachi Núñez para ver los sectores donde cada uno podía instalar a su gente”.

Lea más: Bachi Núñez dejó al aeropuerto de Luque sin pista alternativa de aterrizaje

Junto con Rocío Portillo, entonces corresponsal de ABC Color en Villa Hayes, realizamos varios recorridos en la zona de invasión. Dirigentes de los ocupantes confirmaron el acuerdo entre el Frente Guasu y Bachi Núñez para instalar cada uno a su gente en un sector de la finca 916 y así evitar los actos de violencia que se sucedían cada día.

El resultado de esta negociación fue una alianza para respetar cada uno la parte invadida por el otro. La finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa, fue objeto de saqueo donde dos extremos ideológicos coincidieron en un interés común: el despojo de un inmueble del Estado paraguayo.