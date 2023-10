Enrique Salyn Buzarquis niega que visita a Santiago Peña tenga que ver con su vinculación con obras de acueducto del Chaco

Una reunión entre el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) y el presidente Santiago Peña, el día de ayer, llamó la atención, ya que se dio luego de que la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, lo responsabilizara del fracaso del acueducto del Chaco. Buzarquis rechazó hoy que el encuentro haya sido sobre ese tema.

El senador señaló que la reunión fue solicitada de manera telefónica por él hace ya unos días y que incluso solicitó que sea incluida en la agenda del Presidente para que no sea secreta y que su intención fue presentarle algunos proyectos que tiene planteados en el Senado.

Lea más: Tras tirotear contra Cartes y que lo vinculen al Acueducto, Buzarquis se reunió con Peña

Enrique Salyn Buzarquis: en 11 años, el MOPC no objetó el acueducto

En cuanto a la cuestión del acueducto, el senador Buzarquis señaló que en los once años que pasaron desde su gestión, entre ellos los que cinco que corresponden al periodo de Ramón Jiménez Gaona en el MOPC, no hubo objeciones al proyecto.

“Si en cinco años el tipo no vio que había algún problema con el acueducto, no sé cómo te explico... Pasaron otros cinco años de otro ministro. Yo no ejecuté la obra porque salimos enseguida. He visto que se dijo que se adquirieron los caños. Y bueno, cuando se hace una licitación se hace en base a una especificación técnica”, dijo el senador.

“Nosotros vamos a responder puntualmente todo lo que tengamos que responder. La Contraloría está haciendo una investigación desde el inicio de todas las etapas y nosotros estamos para responder lo que sea”, aseguró Buzarquis.

Lea más: MOPC pagó casi US$ 50 millones por el tramo del acueducto que no sirve

Senador planteó al Presidente varios proyectos

Entre lo conversado con Santiago Peña, Buzarquis señaló, por ejemplo, el Catastro. “El Catastro, que es una catástrofe para unificar con los Registros Públicos, Geodesia (Instituto Geográfico Nacional). Imaginate hoy para vender un terreno o sacar un papel te cuesta un año; eso le cuesta mucho a la economía del país”, señaló Buzarquis.

“Este tema de la reforma penitenciaria, yo estoy convencido que los presos en Paraguay tienen que trabajar, fabricar uniformes, sillas para el Ministerio de Educación, arreglar rutas, y eso significa la reforma del código de ejecución”, citó Buzarquis.

El senador citó además temas como microcréditos, a la gente que está en Informconf y hoy es “prisionera del modelo usurario”. “El Banco de Fomento tiene que dedicarse a dar créditos blandos a la gente, especialmente al sector de microcréditos, que hoy no hay absolutamente nada para las MiPymes a los trabajadores”, aseguró.

Lea más: Sequía: siguen envíos “paliativos” de agua a comunidades indígenas del Chaco

No comunicó sobre reunión a sus colegas

Consultado con respecto a si avisó a sus colegas y a su bancada acerca de la reunión, señaló que lo hizo a título personal y de manera pública. “Si hubiese querido hablar con el Presidente a escondidas, como muchos hacen, lo podía haber hecho. Y aparte de eso no le pedí nada, ni jamás le pediría cargos, ni participar del Gobierno ni nada parecido”, señaló.

Con respecto a la bancada liberal, aseguró que desde hace tiempo no forma parte de ninguna bancada por decisión propia y que en la bancada hoy hay fuerzas dispersas. “Seguramente vamos a organizarnos cuando en el partido decidamos seriamente sentarnos a debatir los temas que realmente interesan a la ciudadanía”, dijo.

“Para seguir nomás hoy en la nebulosa, sin construir, sin proponer nada, yo tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados esperando que el partido reaccione”, aseveró.

Lea más: MOPC confirma que 203 km de cañerías del acueducto no sirven