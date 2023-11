Basilio “Bachi” Núñez sufre otra derrota como proyectista

La primera derrota de Basilio “Bachi” Núñez fue en su intención de despojar al Ministerio de Defensa Nacional un valioso inmueble en Villa Hayes de 131 hectáreas en el caso conocido como “Ocupantes vip de Jardines de Remansito”. Tras saltar el escándalo a la luz pública, también tuvo que recular, como ocurrió ayer.

“Fui uno de los principales impulsores de esta ley de derogación con argumentos válidos y valederos. Esta ley nació mal, no nació involucrando a los padres de familia, se llevó a tambor batiente y si no se presentaba el proyecto de derogación, no se iba a saber lo que las ONG se embolsaron. Aquí se iba a tener nuevos ricos con la plata de los niños. Gracias a que derogamos sabemos que hay demasiada cobertura de almuerzo escolar en Asunción y no en Central”, señaló Basilio Bachi Núñez al tratar de justificar la reculada.

Pero no dijo nada de que el “nacimiento de la ley” fue durante la gestión presidencial de Horacio Cartes, quien firmó el convenio con la Unión Europea.

