Facultades de Medicina: cartistas justifican rechazo, apuntan contra el Cones y solicitan tres meses

Gustavo Leite, titular de la Comisión de RR.EE. del Senado, dijo que coincidían en que la educación superior del país “está en terapia intensiva”, pero consideraban que la suspensión no era la solución.

Lea más: Nuevas carreras de medicina: “Acá hay lavado de dinero y tráfico de influencias”, apunta Martínez

Sostuvo que Salud Pública advirtió la falta de hospitales escuelas y que esto no significa que no se requieran más doctores o que la gente no se enferme.

Subrayó que de 42 ofertas, solo 16 están certificadas por la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes), lo que deja a 26 instituciones no certificadas.

“El Cones está podrido”, dijo Leite al proponer un estudio serio y una respuesta en tres meses.

“Los pecadores no deben impedir que los buenos prosperen y los inocentes no pueden pagar por los pecadores”, aseveró.

Oxford y Salamanca en Paraguay

Por su parte, Basilio Núñez expresó que es necesario tratar el problema de fondo, y mencionó que la solución no es la suspensión, sino el estudio de las aristas que mejoren la calidad de la educación en el país.

Sostuvo que incluso las prestigiosas universidades de Salamanca de España y Oxford de Inglaterra podrían estar interesadas en abrir “filiales” en Paraguay y no podrían por culpa de la ley, si se aprobara.

Pidió a los senadores hacer un “mea culpa” y que así como habilitaron estas carreras por ley en periodos pasados, ahora busquen una solución a largo plazo.

También cuestionó que el Cones tiene miembros en su consejo que son juez y parte y que hasta ahora “la están sacando barata”.