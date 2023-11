Diputado Édgar Olmedo pedirá que fondos de la merienda escolar vuelvan a las gobernaciones

El diputado Édgar Olmedo (ANR-FR) anunció que pedirá en la sesión extraordinaria que se realizará este martes que los G. 54.000 millones destinados a la merienda escolar no sean administrados por el MEC y vuelvan a la administración de las Gobernaciones.

El parlamentario argumentó que solo así se cumplirá con el discurso de descentralización.

El diputado considera que pasar los fondos de la merienda escolar al MEC es “un revés en el Senado que nos hace analizar que no existe voluntad política para buscar una verdadera descentralización”.

A la vez, el legislador considera que el MEC no tiene la logística para llegar a todos los rincones del país con la merienda escolar. Logística que, a su entender, sí tienen las gobernaciones.

Aumento de gastos reservados “se debe justificar”

“Voy a manifestar mi posición al respecto hoy en Comisión, y lo voy a hacer nuevamente en el pleno de la sesión extraordinaria”, adelantó.

En la sesión extraordinaria de hoy se tratará el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Otro de los polémicos puntos que se tratarán en el marco del presupuesto será el aumento de G. 1.500 millones de los gastos reservados para el presidente de la República.

Al ser consultado sobre qué opina de este incremento, teniendo en cuenta que Mario Abdo Benítez se manejó con G. 2.500 anuales durante todo su periodo, respondió que considerarán “el justificativo del porqué del aumento. Si bien es cierto que hay otros ministros del Poder Ejecutivo que tienen gastos reservados, como el ministro de Justicia, el del Interior, el comandante de la Policía, esta es la oportunidad de hacer una revisión y solicitar informes. Aunque sea un gasto reservado, se debe informar el uso de ese recurso de manera anual”, opinó el parlamentario.

En otro orden, Édgar Olmedo se refirió también al Consejo de la Magistratura, ente donde participa, específicamente sobre los cuestionamientos que existen en referencia a las ternas, por el hecho de que son ternados los candidatos que no ocupan los primeros lugares en las calificaciones.

“Experiencia y trayectoria” se consideran en las ternas, dice

“Yo manifesté mi posición con relación al doctor Osmar Legal por su experiencia y trayectoria, que fueron aspectos considerados al momento de la evaluación de su perfil”, explicó el diputado.

Enfatizó que la trayectoria y experiencia son factores considerados para la terna. “Si bien es cierto que la ciudadanía considera que debe prevalecer la ubicación en la grilla, no existe un mandato imperativo al respecto de que el consejero no pueda evaluar el perfil de la persona que debe conformar las ternas. Por eso algunos que conforman las ternas no están ubicados en los primeros lugares”, argumentó el diputado.