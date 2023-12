Superintendencia de pensiones: Amarilla dice que senadores del PLRA no leyeron el proyecto

El senador Dionisio Amarilla habló en ABC TV sobre la exigencia del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de rechazar el proyecto de ley cartista de Superintendencia de Pensiones. Dicha iniciativa del Ejecutivo se tratará mañana en la Cámara de Senadores.

Según expresó, el Partido Liberal no entiende que haber sido derrotado no significa que hay que decir “no” a todo lo que plantea el gobierno.

Manifestó que la decisión del PLRA de rechazar la propuesta es porque varios legisladores no leyeron el proyecto ley. “Porque no leyeron el proyecto de ley, algunos sugirieron el rechazo. Tengo nombres y de qué departamento es. Me parece un despropósito”, refirió.

Según Amarilla, el presidente del Partido Liberal improvisó argumentos pensando que se pretende meter manos en las cajas de jubilaciones y pensiones. “No me considero obligado a respetar en esas condiciones porque un tercio de los miembros del directorio no acompañaron la descabellada situación de desconocer un trabajo”, refirió.

Sentenció que este proyecto de ley ganó mucha consideración social. “No es fácil generar tanto interés en la sociedad”, refirió el político liberal.

Amarilla calificó el proyecto de ley como una reforma ideal. “A mi me duele de corazón que el PLRA no sea quien tome la bandera”, mencionó.