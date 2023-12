Peña y sus aliados arremeterán para aprobar el saqueo de fondos del IPS

El presidente Santiago Peña ignoró las duras críticas de gremios de trabajadores y jubilados y de la propia Iglesia Católica al proyecto de ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que tiene como punto principal la utilización de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) para el gasto público.

Peña confirmó ayer a Radio Monumental que no está dispuesto a retroceder en el proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, pese a los múltiples reclamos. Aseguró que la campaña en contra se inició porque Pedro Halley, vocero de la Asociación de Jubilados del IPS, quiso ser consejero de la previsional y no se le dio el cargo.

“Desde el momento en que no entró (como concejero de IPS) empezó a querer boicotear, a mentir y confundir a la ciudadanía”, acusó Peña y agregó que los medios dan “informaciones falsas por motivos empresariales y ponen palos a la rueda”. También dijo que no hablará con los que son críticos al proyecto de ley.

Esta versión fue desmentida por Halley, quien contestó que Peña mintió porque prometió a un grupo de jubilados que no va a tocar el dinero de los fondos jubilatorios.

El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), líder de la bancada cartista, declaró ayer que personalmente considera que este año se debe tratar la normativa.

“Yo estoy preparado. Me pueden mandar 1.000 o 20.000 escraches, pero no me van a hacer retroceder mi convicción” (sic), indicó. El titular del Senado, Silvio Ovelar (ANR, HC) no descartó que se realice otra sesión extra, pero que ello dependerá de lo que surja de las bancadas.

Mesa Directiva del Senado

Ayer se realizó la reunión de Mesa Directiva del Senado con líderes y vicelíderes de bancadas y en las dos convocatorias que se realizarán esta semana (hoy sesión extra y mañana ordinaria) no figura en el orden del día el tratamiento del proyecto de ley de saqueo de fondos del IPS, por lo que los detractores de la norma no descartan que en medio de las sesiones se solicite una sesión extra.

Los cartistas y aliados están contrarreloj para dar trámite legislativo y sancionar antes del receso parlamentario, que se inicia el jueves 21 de diciembre, el cuestionado proyecto de ley que pone en peligro los fondos de los jubilados. Al oficialismo le faltaban dos votos.