Esperanza pide a Peña dar la cara sobre ley de Superintendencia de Jubilaciones

Esperanza Martínez cuestionó que el cartismo especule con los plazos y pidió a Santiago Peña que asuma su responsabilidad, dé la cara y diga al pueblo paraguayo: “Quiero que se trate mañana, pasado o cuando diga antes del 20″, dijo y afirmó que Peña es el responsable. “No se apoye en su bancada por su mayoría”, dijo la senadora Esperanza Martínez (FG).

“Le pido, Presidente, que ejerza el poder de presidente y nos diga cuándo tiene que tratar”, indicó y dijo que las supuestas modificaciones de la que habla el cartismo es un simple cambio “cosmético” para tratar de justificar de que supuestamente están escuchando las demandas de la ciudadanía, de los pensionados, de todos.

“Lo sensato es que el Presidente de la República haga una conferencia de prensa y con su liderazgo nos diga no se va a tratar este año o sí se va a tratar, o cuándo, que asuma su responsabilidad”, dijo la senadora.

Ley de Superintendencia: “Una falta de respeto”, dice Filizzola

El senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que es una falta de respeto a los jubilados no establecer con claridad el día del tratamiento del proyecto de ley de superintendencia de pensiones y jubilaciones, que se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado.

También cuestionó que no se haya convocado a todos los sectores afectados con la normativa a un diálogo.

Asimismo, dijo que la falta de definición del tratamiento del proyecto de ley en la reunión de la Mesa Directiva no se resolvió por la falta de autonomía política del cartismo.

“El problema no es que la mesa directiva del Senado no quiera definir, es que no puede. La mayoría cartista no tiene autonomía política. En el tema de superintendencia de jubilaciones esperan las instrucciones de su jefe (Horacio) Cartes. Hacen de simples pasapapeles”, dijo.

El senador no descarta que en la sesión extraordinaria de la fecha, prevista para las 10:00, el cartismo intente nuevamente, a tambor batiente, dar media sanción al proyecto de ley.

Lilian Samaniego solicita control de las cajas

La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) dijo estar a favor de la ley de superintendencia de pensiones y jubilaciones, pero garantizando la inviolabilidad de los fondos jubilatorios. Hay que garantizar el control, pero sin tocar los fondos, precisó.

Samaniego afirmó que mantiene su postura con respecto a la inviolabilidad de los fondos jubilatorios, señalando que el artículo 43 -relacionado a la derogación de otras leyes- debe ser eliminado del proyecto.

“Los fondos jubilatorios del IPS no se tocan, ni tampoco de las cajas. Ustedes saben que la figura de la superintendencia es necesaria para la fiscalización, para el control. Hoy actualmente no sabemos si el dinero que se invierte está bien o está mal. Hay discrecionalidad en la utilización del dinero”, dijo.

La legisladora criticó además al oficialismo colorado por no haber socializado debidamente el proyecto. Añadió que el miércoles pasado se quedó en la sesión para intentar introducir las modificaciones sugeridas por su bancada en los artículos que consideran cuestionados.

Cuestionan a la aplanadora colorada

La senadora Kattya González (PEN) presentó un proyecto de modificación del reglamento interno del Senado para evitar que una mayoría coyuntural convoque de forma sorpresiva a una sesión extraordinaria sin existir una necesidad que amerite su urgencia.

La legisladora justificó su presentación señalando que la mayoría del Senado “se volvió una mayoría con motochorros y asaltantes que nos emboscan con sesiones extraordinarias”. El punto será tratado en la sesión ordinaria del miércoles.

González asegura que existe una laguna en el reglamento interno de la Cámara de Senadores, acerca de las convocatorias extraordinarias que se realizan en cuestión de minutos, con el fin de que los miembros de la oposición no lleguen a tiempo hasta el recinto parlamentario.

“Estamos pasando momentos de zozobra. Una mayoría coyuntural puede, dentro de 10 minutos, convocar a una sesión extra y sin posibilidades de que la oposición se traslade hasta el Congreso”, especificó.

Sindicalistas anuncian movilizaciones

Miguel López, dirigente sindical, manifestó que el Frente Sindical y Social tiene a todas las bases organizadas y movilizadas, preparando una gran manifestación para el momento que sea necesario. “Se unieron los camioneros, los de la naval y marina y también la base de la Federación Nacional Campesina (FNC), anunció.

“Si hace falta, vamos a paralizar el país porque nuestros derechos están en juego y no nos van a robar lo que nos pertenecen como trabajadores y jubilados. Tiene que quedar muy claro que el Gobierno tiene que precautelar, no robar al pueblo”, manifestó.

Eduardo Ojeda, líder gremial, afirmó que ellos aceptan que hay crisis en la Caja de Jubilaciones, pero no en la mirada del Gobierno que quiere saquear los fondos jubilatorios y quiere privatizar”, indicó y dijo que la crisis la tienen los dos millones y medio de trabajadores que están fuera del sistema jubilatorio.