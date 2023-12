Piden que tren de cercanía no sea como el metrobú

Durante una reunión en conjunto de varias comisiones de la Cámara Baja a donde participaron la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el titular de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, los diputados pidieron ayer que el proyecto de tren de cercanías no termine como el fracasado metrobús (durante el gobierno de Horacio Cartes), que le costó al Estado unos US$ 50 millones.

“El pueblo paraguayo tiene el derecho de hacer el paralelismo de este proyecto con el metrobús, por lo cual necesitamos garantías y que el gobierno demuestre que no será como el metrobús”, dijo el diputado Rubén Rubin (PEN).

Lea más: Caso metrobús: tribunal arbitral determinó que Paraguay debe pagar US$ 16 millones a Mota Engil

A su vez, el diputado Daniel Centurión (ANR-FR) puso énfasis en que se asegure primero la zona de obras, que se desocupe la franja de dominio, que se hagan las expropiaciones para luego avanzar. Agregó que eso fue el principal problema del metrobús, que se inició con el gobierno de Cartes y que durante la gestión de Mario Abdo Benítez se suspendió porque existían inconvenientes con el despeje de la zona de obras.

“No anteponer la carreta a los bueyes y que no se convierta en un metrobús. Qué se haga ya el trabajo de liberación de la franja de dominio público. El metrobús fracasó porque no se hizo el trabajo previo de despejar la zona de obras”, puntualizó el diputado Centurión y aclaró que no busca poner trabas, sino tener las reglas claras.

Ministra del MOPC responsabilizó del fallido metrobús a Marito

En respuesta, la ministra Claudia Centurión indicó en tono irónico que se “aprendió la lección de que no se debe retroceder cuando se da la orden de inicio de una obra”. De esta manera, sin dar nombres, responsabilizó al Gobierno de Abdo Benítez del fracaso del metrobús.

Sin embargo, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, fue imputado por supuesta lesión de confianza por el fallido metrobús.

Lea más: Senado aprueba “cheque en blanco” para implementar tren de cercanías

La empresa portuguesa Mota Engil, encargada de ejecutar el proyecto, demandó al Estado paraguayo el cobro de US$ 35 millones más. Ahora un tribunal arbitral falló contra el Paraguay y le obliga a Monta Engil de US$ 16 millones.

El titular de Fepasa indicó que ya está liberado el 95% de la franja de dominio público, cuyo trabajo comenzó con el gobierno anterior. Agregó que el plan de factibilidad es bastante auspicioso, pero que los números más finos se darán con el plan de ingeniería, para lo cual necesitan que se apruebe el proyecto de ley que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución.