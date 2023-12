Senado aprueba “cheque en blanco” para implementar tren de cercanías

Mientras en las inmediaciones del Congreso se registraban disturbios por la media sanción del Senado al proyecto que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, el oficialismo siguió aprovechado de su mayoría aplastante en la Cámara Alta y aprobó el proyecto de ley para la implementación del tren del cercanías. La oposición al menos dejó constancia de las críticas al plan, tras dos horas de debate.

Los senadores Rafael Filizzola y Yolanda Paredes fueron los más incisivos al puntualizar que no es necesaria una ley para que el Estado realice un estudio de factibilidad para instalar el tren de cercanías, contrariamente a lo que había explicado la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, tan sólo días atrás.

“Esta ley que nos envían es un cheque en blanco para el Ejecutivo, no es como dice la ministra MOPC”, aseguró Filizzola a sus colegas.

Lea más: Comisiones del Senado aprueban proyecto de ley del tren de cercanías

Seguidamente, Filizzola subrayó que en el primer artículo del proyecto se autorizan disposiciones especiales para los estudios correspondientes, mencionando que de esta manera prácticamente se permiten todas las disposiciones de todos los artículos.

Sin embargo, recalcó, al menos tendrá una nueva vuelta en el Congreso para la aprobación de los costos del transporte.

Cuestionó que el Senado avale la adjudicación directa al organismo coreano Kind, y que en ese contexto, se desconozcan el acuerdo que firmará el MOPC con el mismo, los términos del contrato y las obligaciones que tendrá el Paraguay en los estudios e implementación del tren.

Filizzola subrayó que se desconocen las obligaciones y detalles importantes, salvo que el tren unirá las ciudades Asunción e Ypacaraí, tramo de 43 kilómetros.

A su turno, la senadora Celeste Amarilla acompañó los cuestionamientos y aseguró que es ilegal lo que se aprueba con la mayoría. De todos modos, depositó su confianza en que no se repitan los errores registrados en las obras del metrobus, pues se había iniciado su construcción sin liberar la franja de dominio.

El senador Natalicio Chase, titular de la Comisión de Obras Públicas y Comisiones, no respondió directamente las observaciones hechas por sus colegas, sino que se limitaba a repetir el mismo libreto de que no hay compromiso estatal y que la concesión entre el MOPC y Kind se permite, por contrato, aunque el documento no se puso a la vista ni la cartera estatal se encargó de difundirlo.

Asimismo, se limitó a pedir que se mantenga la versión original planteada por la comisión. En el período legislativo anterior, con una versión diferente a la ahora aprobada, ya se cuestionó la falta de un estudio técnico que defina los costos reales y la demanda de pasajeros, la necesidad de definir y liberar la franja de dominio, además de puntualizar la necesidad de promover la competenca entre empresas durante la etapa de ejecución del proyecto, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.

Las críticas al proyecto del tren de cercanías: