Anuncian firme oposición a los atropellos del cartismo

“Disculpas por señalar constantemente la prepotencia de una bancada que cree que el país es suyo y por sostener que las decisiones de esta cámara se tienen que tomar acá adentro y no en un asado entre amigos, porque defendemos el valor de la institucionalidad. El pecado que no se nos perdona es ser parte de la gente que no tiene precio. Gracias por demostrar que teníamos razón en todo lo que denunciamos. Por demostrar en este receso todo lo que odian y detestan”, dijo el diputado Raúl Benítez (PEN).

Agregó que aunque sean pocos, demostraron que sus voces son indispensables, porque molestan e irritan a los que maniobran desde las sombras para seguir saqueando al pueblo, porque son voces que no dejan dormir ni descansar a los enemigos de la democracia.

Por su lado, la diputada Johanna Ortega (PPS) consideró que luego de todos los “atropellos” del Gobierno, “más que nunca” defenderán la democracia. “Están (cartistas y aliados) decididos a seguir atropellando. Todos los integrantes de esta cúpula, que se reúnen sobre la avenida España para tomar las decisiones del destino de este país, están decididos a atropellar con la democracia”, sentenció la diputada.

Sin embargo, anunció que harán una firme resistencia. “No vamos a retroceder y vamos a seguir dando batalla para consolidar esta democracia; ellos tendrán los números, pero nosotros tenemos nuestras convicciones más firmes que nunca”, concluyó Ortega.