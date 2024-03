Cartes se erige como nuevo “único líder” y suma senadores

Los convencionales eligieron al brazo derecho de Horacio Cartes, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, como presidente de la Convención Colorada; en tanto que Diego Adolfo Soto, Juan Merlo y Magnolia Mendoza- esposa del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar- fungieron de secretarios de acta.

El primero en hablar fue Cartes, quien ya adelantó que se llegó al día de la Convención con un gran consenso por lo cual la actividad era un mero trámite para oficializar las decisiones tomadas antes sin escuchar voces disidentes. “No solo basta con ganar elecciones, sino que tenemos que estar al servicio del Paraguay. La salud del país depende de cómo se desarrolla la agrupación política”, indicó.

También hizo la presentación oficial del nuevo logo del partido y aseguró que le superó la fuerza de la ANR. “A escasas semanas de cumplirse un año que ganamos las elecciones ya conquistamos una mayoría parlamentaria”, indicó, teniendo en cuenta que sumaron a más senadores para la ANR.

Mero trámite

El consenso previo quedó demostrado con la rápida aprobación de los nombres que se propusieron para integrar el Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral Partidario (TEP), que fue por unanimidad de los 1.089 convencionales registrados.

“Queremos renovar el partido. El Tribunal Electoral, Tribunal de Conducta todo hablado. Síndico tuvimos que consensuar. Quiero agradecer que sea tan tranquila esta convención. Todo consensuado”, reiteró.

Fueron electos como miembros titulares del Tribunal de Conducta: Gustavo Cazal, Sergio Fabián González, Nidia López , Antonio Ibáñez, Nelly Belén Servín. En tanto que para los miembros suplentes del Tribunal de Conducta fueron electos: Rubén Ramírez, Rubén Frutos, Pablo Morínigo, Pedro Farías y Carlos Alberto Santacruz.

Por otro lado, los miembros del TEP electos como titulares fueron: Santiago Brizuela, Félix Ferrer Ortellado, Sergio Godoy, Mónica Seifart, Wilson Édgar Rojas. Asimismo los miembros suplentes del TEP electos fueron: José Emilio Argaña, Matías Fernández, César González Orihuela, Omar Pico y Blanca Llanes Caballero Alvarenga.

Cartes, quien fue declarado “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y sancionado en consecuencia, se erige ahora como nuevo único líder de la ANR, consiguiendo incluso sumar más parlamentarios. En julio pasado asumieron 23 y ahora suman 27 en el Senado. Los convencionales que pudieron hablar se dedicaron a ensalzar la figura de Cartes y no se escucharon voces disidentes.

Unos 140 convencionales ausentes

Unos 140 convencionales no participaron ayer de la Convención por motivos que no se dieron a conocer. En total estuvieron habilitados 1.229 y asistieron 1.089. De ese total, 807 tenían que sesionar de manera virtual, que incluye a delegados de 15 departamentos y del exterior (Argentina, España y EE.UU.). De manera presencial, 422 convencionales de manera física desde la Junta de Gobierno que corresponde a los departamentos Central, Pdte. Hayes y Capital. Ayer, el convencional José Alfonso -de Coronel Bogado (Itapúa)- no pudo ingresar a la Junta porque le correspondía el modo virtual.