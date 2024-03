“Fiscalía no puede investigar algunas cosas y callar en otras”, dice Manuel Riera

Manuel Riera, abogado y expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay opinó al respecto de la imputación de Mario Abdo Benítez y exintegrantes de su gobierno, y dijo que ve una clara diferencia en los criterios de la Fiscalía.

En particular, consultado sobre las denuncias contra el expresidente Horacio Cartes, cuyos avances al menos son un misterio, dijo que “la Fiscalía está utilizando el arbitrio en un sentido y no en otro. Cuando decide investigar una cosa, calla otra. Elige una en desmedro de otra”, aseveró.

“Si la Fiscalía tuviere actitud institucional tendría que funcionar a su interior como una red de información sistematizada, que te permite llevar, por conexidad, todas las investigaciones en un sentido y no algunas”, agregó.

FGE habla en términos abstractos pero no cumple

El abogado reclamó que mientras el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón “habla siempre en términos abstractos de garantías y republicanismo, pero a la larga en términos concretos, desde que asumió el cargo no hay ni una sola actuación concreta que respalde sus postulados abstractos”.

Riera puntualizó que esta misma actitud es reclamada desde el Senado y desde la familia Pecci. “Que la Fiscalía tenga este tipo de comportamientos en algunas cosas y no en otras, relacionadas o conexas, te da la pauta de que el arbitrio está elegido en un sentido y no en otro”, dijo a la 1080 AM.