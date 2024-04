Esperanza sobre blindaje a senadores: “Es un capricho; ayer se enojó el patrón”

La senadora Esperanza Martínez criticó el comportamiento del actual Congreso Nacional, principalmente debido a que no existen antecedentes del autoritarismo que impera en el Poder Legislativo. Hoy los senadores cartistas aprobaron por mayoría, sin que sea tratado ni en comisión, ni en audiencia pública, el proyecto de Ley Hambre Cero, que deja sin financiamiento varios programas, entre ellos el Arancel Cero.

“Dejamos de debatir, dejamos de tener comisiones, dejamos de tener trabajos con las audiencias públicas. Acá lo único que ordenan es: venga, levante la mano, vote y ya, cállese, acá no se habla, eso es lo que quieren”, aseguró.

Explicó que el proyecto del Gobierno de Santiago Peña no garantiza nada, ya que se necesitan US$ 300 millones que hoy día no tienen.

Devolvieron fueros a senadores investigados

Sobre la devolución de los fueros a los senadores que fueron desaforados anteriormente para ser investigados por hechos de corrupción, y en el caso de Erico Galeano, colorado cartista, imputado por lavado de dinero y asociación criminal, Esperanza dijo que dicha situación les tomó por sorpresa y que se debe a un capricho porque el patrón - que sería Horacio Cartes - “se enojó”.

“Nos sorprendió a todos esto, pensábamos hacer el debate, pero es lamentable. Yo me mantengo en mi posición de hace diez años, de que los fueros, cuando son para investigar posibles hechos de corrupción, tienen que ser quitados. Nosotros mantenemos nuestra posición, no vamos a retroceder. Es un capricho, ayer se enojó el patrón, entonces hoy nos manda acá como castigo y para disciplinar al Senado, porque ese es el camino, disciplinar”, denunció.

Al ser consultada sobre si la devolución de los fueros sería un pedido del expresidente de la República, Horacio Cartes, respondió: “¿Pero de quién va a ser? si el Santiago Peña no existe como presidente de la República.