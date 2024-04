Ministra Barán se reune con diputados en medio de “tormenta”

La ministra no habló tras la reunión, pero los diputados Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Hugo Meza (ANR, B - Oficialista) coincidieron en indicar que Barán minimizó las denuncias de faltante de medicamentos.

Lea más: Hay plata para bocaditos, pero no para medicamentos

“Ella habla que no es así, dice que apenas hay 30 ítems o insumos que faltan de los 492 del listado oficial (que están en falta), entonces que están en proceso licitatorios”, afirmó Meza sobre el tema stock de medicamentos.

Recursos desfinanciados con “Hambre Cero”

Respecto a proyectos desfinanciados como el de Salud Mental, fondos para pacientes oncológicos y para trasplante, según Ortega, Barán repitió que existe “compromiso” del Ejecutivo de reprogramar con fuente 10, aunque el compromiso también es para la mayoría cartista que impera en ambas cámaras del Congreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Anuncian que Peña premiará con otro cargo al viceministro “enojado”

“Ella (Barán) habla de otras fuentes de financiamiento con las cuáles se van a cubrir y un aparente ‘compromiso’ por parte del Ejecutivo. Hay que ver si eso se refleja realmente, porque al pasar a Fuente 10, la tarea recae nuevamente en nosotros (legisladores) al incluir ampliaciones presupuestarias que tiene que ser previstas para todos los programas que quedan sin recursos al derogar el 80% de Fonacide”, dijo Ortega.

La legisladora comentó que para garantizar los fondos, no basta con tener mayoría en el Congreso y poner en el presupuesto, sino que también el ministro de Economía de turno tenga la voluntad y priorice el desembolsos de esos fondos, siendo ambas incertidumbres reales, las cuales justifican la desconfianza de los estudiantes que piden dejar todo asentado en una ley específica.

“¿Dónde está la clave? El papel aguanta todo. En el presupuesto nosotros ponemos un montos de gastos e inversiones que tiene que hacer el estado, pero finalmente ¿de qué depende?, que se recaude lo suficiente en materia impositiva, y por otro lado, depende de las prioridades que tenga el Ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos). Por eso también se entiende el reclamo de los estudiantes que pretenden que esto se de por ley a modo que no quede al arbitrio de este u otro ministro de Economía sino que quede garantizado por una ley el mecanismo de desembolso”, sostuvo.

Reclamo por vacunas

Uno de los motivos centrales de la convocatoria a Barán fue el indagar sobre el estado de los contratos para la compra de vacunas contra el covid-19, que anteriormente establecían cláusulas de confidencialidad que no permitirían tener claridad sobre el costo de las vacunas, ante lo cual, la ministra principalmente se ocupó de tirar la responsabilidad a la gestión anterior de Mario Abdo Benítez.

Lea más: Diputados pedirán a Salud que responda sobre confidencialidad de contratos sobre vacunas

“Ella habla que no hay un solo contrato nuevo, sino que fueron prácticamente todos los contratos que se están ejecutando por lotes, pidiendo para que no se puedan echar a perder vacunas de gobiernos anteriores. Le hemos recordado a la ministra que la Ley está ya caducada, entonces no existe motivo para seguir adquiriendo vacunas bajo ese régimen de confidencialidad”, sostuvo Meza.