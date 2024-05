Tribunal ratifica rechazo a denuncia contra Orlando Arévalo

El Tribunal integrado por Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández Rodríguez y Bibiana Teresita Benítez Faría confirmaron la desestimación de la denuncia por supuesto título falso de abogado contra el diputado cartista y vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo Zielanko, y el exmiembro del Consejo de la Magistratura (CM) y del JEM, Óscar Paciello, en base a una denuncia presentada por la fiscala (suspendida) Casse Giménez.

Con esto, se ratifica la decisión adoptada el pasado 13 de febrero por el juez Penal de Garantías Miguel Palacios, luego de que la Fiscalía, en dos ocasiones, ratificara el pedido de desestimación de la denuncia, tras una cuestionada labor de la agente fiscal Patricia Sánchez.

Resta como último recurso una eventual acción ante la Corte Suprema de Justicia, pero queda a cargo de la decisión de Giménez recurrir.

El Tribunal basó su rechazo tras determinar que la apelación era inadmisible debido a que Casse Giménez no posee la calidad de víctima directa y, por ende, carece de potestad de intervenir en la causa.

En el fallo, el juez José Agustín Fernández, en su opinión anexada al fallo, hace un recuento de las actuaciones de la Fiscalía, mencionando que, pese a que en dos ocasiones el juez Penal de Garantías Palacios se opuso a desestimar el caso, tanto la fiscala Sánchez como su superior, la fiscala adjunta Patricia Rivarola se ratificaron en cerrar la causa ante la supuesta falta de elementos.

Fiscalía “no ejerció debidamente causa penal” contra Arévalo

“Del recuento, se constata que el Ministerio Público no ejerció debidamente la acción penal” contra Arévalo y Paciello, dijo el juez. Aclaró que no es una crítica a la labor fiscal, sino un relato “con fines didácticos”, ya que la Fiscalía tiene potestad de no impulsar la acción si no cree que haya mérito.

Enfatiza, además, que ante la insistencia del Ministerio Público de cerrar el caso, el artículo 314 del Código Procesal Penal obligó a esta decisión. “Respetando el principio procesal, constitucional y legal, de la falta de impulso de la acción, se dispuso la desestimación de la denuncia presentada en la presente causa”, refirió.

Los delitos que se atribuían al legislador eran los de “producción de documento no auténtico, producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso”.

Cuestionada “investigación” contra Arévalo y Rivas

Casse Giménez denunció al diputado Orlando Arévalo y al senador Hernán David Rivas, ambos colorados cartistas, por contar con supuestos títulos de abogado de dudosa procedencia, gracias a los cuales fueron designados por sus colegas miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En el caso de Arévalo, la fiscala Patricia Sánchez se quedó con los informes de la Universidad Leonardo Da Vinci y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y tomó por válidos testimonios de personas ligadas al legislador, que supuestamente acreditaron que cursó la carrera, pese a que en sus certificados de estudios figuraba que rindió incluso en feriados