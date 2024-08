Faltan medicamentos y Bachi Núñez proyecta gastar G. 20 mil millones en refacciones

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), anunció que está siendo planeado un pedido de ampliación presupuestaria de G. 20 mil millones para el Parlamento, que sería destinada a reparaciones de infraestructura en la sede del Poder Legislativo.

Núñez habló también de la posibilidad de construir una sede adicional del Congreso, a lo que se refirió como una “idea que tenemos con legisladores de diferentes bancadas” y agregó que los fondos para esa eventual nueva sede no vendrían del Presupuesto de Gastos de la Nación ni de las binacionales.

El Gobierno de China-Taiwán donó US$ 20 millones para la construcción de la actual sede del Congreso Nacional, cuyo edificio fue inaugurado el 24 de junio del 2003, durante la presidencia del exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna, actual miembro del equipo Comando de Honor Colorado.

El edificio estuvo desde el inicio marcado por una deficiente construcción. No se descarta que nuevamente busquen una donación internacional para cubrir el gasto de lo que podría implicar la construcción de otra sede legislativa.

Núñez comentó que los fondos de la ampliación presupuestaria solicitada serían destinados a la “reparación integral” del Congreso, incluyendo la refacción de oficinas, pintura, el mejoramiento de la conectividad a internet del edificio y obras de alcantarillado.

Reiteró además que su objetivo durante su periodo como presidente del Congreso es reducir la cantidad de funcionarios que trabajan en el Congreso comisionando a empleados a otras instituciones del Estado que necesiten recursos humanos.

Sin embargo, en otro momento dijo que unos 200 funcionarios del Congreso están comisionados a municipios, y que no sabe qué es lo que hacen, por lo que según dijo, decidió cortar la comisión de servicios.

Núñez señaló que aún no saben cómo plantearán el pedido de presupuesto para reparar el edificio. No descartó solicitar una ampliación presupuestaria o en todo caso reprogramar el presupuesto de las instituciones que no ejecutaron en un 100% su presupuesto.

¿Qué hacer con G. 20 mil millones en el Incan?

El presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) para útiles y materiales médico-quirúrgicos es de apenas G. 8.562 millones. Con 20.000 millones se podría triplicar la cantidad de insumos. Si bien, la institución dispone de G. 312.700 millones, resulta a las claras insuficiente.

Por ejemplo, el 15 de julio pasado, el exdirector Raúl Doria habló de la alta demanda de los medicamentos Carboplatino y Enzalutamida, este último incluso triplicó su demanda con respecto a la última licitación. También se mencionó Fulvestrant y Cetuximab que, a pesar de no estar en el listado, están abarrotados de pacientes que lo requieren.

Con G. 20 mil millones, se podrían adquirir casi dos veces la cantidad de Enzalutamida, casi dos veces Fulvestrant o casi dos veces de Cetuximab, o bien, más de ocho veces la cantidad de Carbotplatino.