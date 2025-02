En Diputados cuestionan al Comando cartista la protección a Marco Alcaraz

Varios cartistas demostraron ayer enojo por apuntar a la cámara por todo el escándalo del caso #LaMafiaManda y porque el único “sacrificado” sea el diputado colorado cartista Orlando Arévalo. En tanto, señalaron, no hay “caiga quien caiga” para otras autoridades que aparecen también en los chats de Lalo, como el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Marco Alcaraz; su hermana, la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, y para el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

Tampoco para jueces y fiscales que orquestaban favores a protagonistas del crimen organizado.

Uno de los más enfáticos fue el diputado Santiago Benítez (aliado cartista, reemplazante del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, cuyo teléfono peritado hizo estallar el caso). Le reclamó al Comando de Honor Colorado, encabezado por Horacio Cartes, y al presidente de la República, Santiago Peña, por “soltar la mano” a Arévalo, pero encubrir al resto, sobre todo al ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, al que calificó de “sinvergüenza”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No entiendo cómo el presidente de la República y el Comando (de Honor Colorado) tenga que mantenerle en sus cargo a (Marco) Alcaraz y se lava las manos como Poncio Pilatos por Orlando Arévalo” (sic), reclamó Benítez.

El mismo acotó que en el Comando de HC, “directamente le dieron pulgar abajo y a Alcaraz sin embargo le protegen” y reprochó a Peña por el resultado de la Cumbre de Poderes.

“No hacía falta esa cumbre, nos falta ponerse bien los pantalones nomás”, acotó, destacando que su crítica era con el fin de advertirle al presidente sobre su entorno.

Santiago Peña “no hizo nada” tras chats filtrados, dice Raúl Benítez

El diputado opositor Raúl Benítez (independiente) también enfatizó en la, más que inoperancia, sino más bien con la “complicidad” del Ejecutivo con el crimen organizado. “Desde acá lo que estamos diciendo es que desde el Congreso Nacional se logró al menos la renuncia de Orlando Arévalo, mientras que el Presidente de la República y el Ejecutivo no hizo absolutamente nada”, explicó Benítez a otros colegas que aparentemente no entendió su crítica previa.

Lea más: #LaMafiaManda: “El que esté libre de pecado...”, dice Yamil Esgaib y tira una amenaza directa a opositores

El diputado opositor se ratificó en que el presidente Peña tiene una actitud cómplice con el crimen organizado al no querer cambiar nada del esquema que motivó esta crisis institucional y, sobre todo, por mantener a ministros embarrados por los chats.

“Con su actitud o su cero capacidad de decisión (Peña) está siendo funcional al crimen organizado, porque es el presidente de la República el que le tiene a un ministro (Marco Alcaraz) que arreglaba reuniones con fiscales sobre causas de narcotráfico. Porque es el presidente de la República el que tiene a una ministra (Liliana Alcaraz), que es la encargada de la lucha contra el lavado de dinero, que fue financiada en su momento, aparentemente, para ser la presidenta de la Aso de Fiscales por Lalo Gomes, a quien ella seguramente tiene que investigar ahora”, refirió.

Incluso, la líder de la bancada cartista, Rocío Abed, si bien defendió al Ejecutivo, reprochó que hasta el momento todas las críticas recaigan principalmente contra el Congreso.

“Yo si eso no lo voy a admitir, que se pretenda instalar que el monopolio de la corrupción solo le compete al Poder Legislativo. Lamentablemente, sí y desde hace años, no estamos hablando de una cosa de este gobierno... Lamentablemente, son años que se ha instalado. El crimen organizado ha permeado varios poderes y es una lucha que tenemos que abrazar todos”, indicó.

La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) dijo que el caso no puede terminar solo con la renuncia de Arévalo.

“Esto no se trata del Orlando Arévalo, esto se trata del país, nosotros estamos haciendo lo correcto con relación a lo que nos corresponde como cámara”, pero la Fiscalía, Ejecutivo y Judicial deben hacer lo mismo.

Exigen romper statu quo y cese del blindaje tras salida de Arévalo de Diputados

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola fue uno de los pocos que hizo un poco de autocrítica al interior de la Asociación Nacional Republicana (ANR) al pedir al presidente Santiago Peña romper el statu quo y “dejarse de lindos discursos”.

“Ya no queremos colorados en la comodidad del statu quo ya que “hoy Paraguay tiene hambre y sed de justicia” y ya no bastan los discursos, dijo.

“Esta es una brillante oportunidad presidente de sanear a la República del Paraguay. Se destapó la olla y el que está, está y porque hay pruebas. Y si se tienen que ir todos, pues que se vayan todos y nos quedamos entre 10, 15 o 20 colorados de bien”, dijo Espínola, recordando que la Cámara de Diputados ya forzó la salida de Orlando Arévalo, y esperan que él haga lo mismo con sus ministros salpicados.

Lea más: Presentan denuncia “anónima” contra suplente de Orlando Arévalo

Por otra parte, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) también atacó el mero discurso colorado y exigió que el caso no termine en el oparei.

“Exigimos una investigación seria, sin privilegios, pero sobre todo sin pactos de impunidad: caiga quién caiga. No podemos seguir blindando a los ‘amigos del poder’. Tenemos que actuar en consecuencia con una frase de la que muchos se llenan la boca: Dios, Patria y Familia”, señaló la diputada opositora.

Reprochan falta de agallas de Santi Peña

El diputado opositor Guillermo Rodríguez (Yo Creo) calificó de rehén y carente de agallas al presidente Santiago Peña por su paniaguado comunicado tras la Cumbre de Poderes. También calificó de agusanada la justicia en nuestro país.

“Esto no es lo que la ciudadanía espera de un líder, de un jefe de Estado. Se espera determinación, acción, valentía. Peña está actuando como un pobre rehén de este mismo modelo y de estas facciones (criminales). Le faltan agallas al señor presidente para demostrarnos de manera fehaciente cuáles son las acciones concretas”, sostuvo Rodríguez ayer en su intervención.

Lea más: Esto dice el reemplazante de Orlando Arévalo sobre la denuncia en su contra y Honor Colorado

El legislador -médico de profesión- tampoco le restó carga de responsabilidad al Poder Judicial, al cual calificó de un “cáncer”.

“También la ciudadanía debe entender que existe un Poder Judicial totalmente agusanado. Me atrevo a decir que no se avizora ninguna esperanza mientras no se haga una cirugía mayor en ese cancerígeno Poder Judicial que padecemos”, sostuvo.

El mismo enfatizó en que lo que esperaba la ciudadanía tras la Cumbre de Poderes eran acciones concretas -también de la Fiscalía- , pero hasta ahora no hay nada más que ese “tibio comunicado” conjunto y más de las mismas promesas de siempre.