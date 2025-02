LaMafiaManda: legisladores “rifaban” plazas de ternas para el Consejo de la Magistratura

El caso más alevoso entre los pedidos de apoyo a Eulalio “Lalo” Gomes, es del 6 de noviembre de 2023, cuando la abogada Julia Noemí Esquivel Ibarra, contactó el legislador y este le señaló: “Ya tiene tus datos el diputado Olmedo”.

Pero la respuesta que recibió horas después Esquivel sobre el cargo en el departamento de San Pedro, expone la forma en que operan los legisladores en el Consejo de la Magistratura, al ubicar a jueces y fiscales afines a ellos en cargos de relevancia para manejarlos.

Gomes le reenvió mensajes que el propio Edgar Olmedo le había enviado. “Lo de San Pedro está complicado, mi querido diputado”, decía el escrito que Gomes pasó a la concursante.

Posteriormente, le indicó que “otros pidieron” ya el cargo, al tiempo de señalarle que era “Barressi el diputado por San Pedro”, en alusión al legislador colorado Jorge Sebastián Barressi Mancia.

Luego, Gomes le “aconsejó” ver un edicto en el que pueda entrar “firme”, a lo que la aspirante le respondió que “Bogarín me había dicho ese porque supuestamente no era tan peleado”.

Actualmente, según la página de Datos Abiertos de Hacienda, Julia Esquivel figura como asistente fiscal.

Apoyo de Lalo Gomes no bastó

El 23 de julio de 2023, Eulalio “Lalo” Gomes le informó a su entonces compañero de cámara, Edgar Olmedo, también integrante del Consejo de la Magistratura (CM), “mañana va para una entrevista la Dra Sandra Fariña de PJC”.

En el chat que mantuvieron vía WhatsApp, no se observa respuesta de parte de Olmedo, pues él activó los mensajes temporales, con validez por solo 24 horas.

Tras esa reunión, el 25 de setiembre Sandra Isabel Fariña Rolón, fue ternada por el Edicto N° 03/2022 en el CM, junto con los jueces Óscar Juan Rodríguez Kennedy y Alicia Orrego, para miembro de Tribunal de Apelación Penal de Central.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no tuvo en cuenta ni a Fariña ni a Rodríguez Kennedy y Orrego fue designada por los ministros.

Según la página de la Corte, Fariña Rolón, actualmente es miembro del Tribunal de Apelación Civil, Laboral y Penal de Amambay.

Pidió apoyo a Gomes para ser confirmada

El 11 de agosto, la jueza de Paz de Karapaí Karen Luciana Martínez Rodríguez, contactó a Gomes y le indicó “estoy interesada el 1/22, estaré atenta a lo que me digas con relación a qué pueda concederme el Diputado Olmedo una entrevista el próximo lunes”. Esto, en vista a que el 28 de ese mes se iban a conformar ternas.

El diputado “Lalo” Gomes le respondió que no iba a haber problemas.

El 21 de ese mes, la jueza Martínez le informó a Gomes, “acabo de entrevistarme con el Diputado Olmedo!! Si está en tu posibilidad de reforzar con él por favor”. El legislador le respondió: “Si me llamó ahora para decirme que ya te recibió”.

Finalmente, el CM conformó la terna el 23 de octubre y Martínez quedó en ella. El 8 de noviembre, Martínez fue confirmada por la Corte en el cargo.

“Voy a decir a que te atienda”

Otra concursante que acudió a Lalo Gomes fue la magistrada Lourdes Elizabeth Peña Villalba, que en 2023 estaba concursando por el Edicto N° 3/2022 para integrar el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos de Capital.

El 21 de setiembre Peña contactó a Gomes, a quien le pidió “conseguir la audiencia con Edgar Olmedo”. Gomes le indicó: “tranquilo Dra estoy para apoyar”.

Ante la insistencia de Fariña para hablar con Olmedo, Gomes le respondió “le voy a decir a Edgar que te atienda lunes”. Seguido, ella le avisó que quedó con buen puntaje, entre los cinco primeros.

Si bien Fariña fue ternada el 22 de noviembre, junto con la jueza Claudia Criscioni y Manuel Aguirre, el 6 de diciembre, la Corte designó a Criscioni para integrar el tribunal especializado.

Lilian Samaniego y el reclamo de “Lalo” al comandante

Otra figura política que está en los chats del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, es la senadora colorada Lilian Samaniego, quien mantuvo comunicación constate y reuniones varias con Gomes, según la extracción de datos del celular de Gomes.

El 25 de noviembre de 2020, el entonces titular de la ARP regional Amambay, Eulalio Gomes, recibió un mensaje de Samaniego, que estuvo en un acto en Asunción. “Solo me molestó que no me respete la policía”, dijo.

Tras ese mensaje Gomes le respondió: “Ya le hablé al comandante”, en ese entonces Francisco Resquín.

“Estoy volviendo en taxi porque no le dejaron a mi camioneta ingresar”, decía Lilian, a Lalo que le respondió “le estoy importunando al comandante. Le dije que senadora es senadora”.

Dicho incidente se generó por una marcha campesina en la capital.