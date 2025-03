Proceso electoral está en riesgo por dilación de la DNCP, asegura titular del TJSE

La dilación pone en riesgo el proceso electoral, según explicó el presidente del TJSE, Jaime Bestard, sobre la demora de la DNCP en publicar el llamado a licitación pública Internacional Nº 1/2025 para la “Adquisición de Máquinas de Votación Electrónica.

“Pone en riesgo si continúa la dilación, porque el proceso de la licitación es bastante largo. Fácilmente, podemos exceder el fin de año, con lo cual ya nos estamos atrasando, sobre todo porque hay una etapa de capacitación para todos los partidos políticos, para todos los ciudadanos, que es fundamental en cualquier proceso electoral”, refirió.

Dijo que todavía no llegamos al estado de alerta absoluta, pero como TJSE deben tomar la posición de señalar de que el proceso electoral está en peligro y que es el momento de que la situación se destrabe.

“Este proceso comienza el 13 de enero, cuando nosotros enviamos el PBC a la DNCP. La DNCP formula observaciones de oficio en la fase previa sobre 32 puntos, nosotros contestamos, algunos de los puntos fueron solucionados, se hicieron varias reuniones entre los respectivos técnicos, y otros fueron sostenidos por nosotros, agregando las explicaciones de porque manteníamos eso”, sostuvo.

Retraso en licitación pone en peligro proceso electoral

Comentó que de los 32 puntos objetados por la DNCP, bajaron a 6 contestaciones, observaciones, pero que hoy ya están a 56 días del inicio del proceso, que todavía no arrancó oficialmente, porque todavía no se alzó el pliego.

“Hoy estamos apenas en tres puntos que están controvertidos, porque nosotros nos mantenemos en algunas cuestiones donde sostenemos que nosotros somos los únicos competentes para poder decir por experiencia y por el rol que tenemos, que estos son puntos indispensables, eso no nos puede decir un técnico informático de la DNCP”, afirmó.

Comentó que uno de los puntos controversiales tienen que ver con el idioma, ya que el TSJE exige que los técnicos que acompañan el proceso de transferencia de tecnología hablen español.

“Esto no es una licitación normal, nosotros lo hacemos porque los partidos políticos, sus apoderados, tienen que estar con nosotros en una etapa que le llamamos nosotros auditoría de todo el equipo informático, y estamos obligados a responderle y los técnicos también, entonces es lógico que nosotros por experiencia, porque ya lo vivimos antes, tengamos que prever eso en el PBC”, señaló.

Retraso en compra de máquinas de votación

Bestard indicó que la DNCP siempre reitera que están cumpliendo con su rol, pero finalmente el único órgano responsable es el convocante a la licitación, y si las cosas salen mal, es el convocante el responsable.

“Otro de los puntos es el nivel financiero, que el estándar de los PBC en la DNCP establece que las empresas tienen que tener entre el 25% y el 50% del precio de referencia que se presenta en competencia. Nosotros en esta licitación exigimos más que eso, nosotros exigimos que tengan por lo menos un nivel de aproximadamente una facturación, un nivel más o menos de por lo menos de US$ 70 millones”, precisó.

Agregó que saben que las empresas que están demostrando interés tienen sobradamente esa capacidad, y lo que quieren evitar es que aparezca una empresa de maletín que pueda tirar el precio al suelo y tras entregar las máquinas, desaparezca.

“Este plan de adquisición se basa en diez años y ocho procesos electorales, por eso el Ministerio de Economía nos aceptó, nos acompañó, y por eso el parlamento aceptó un presupuesto que está fraccionando el pago en cuatro ejercicios parlamentarios, por eso le llamamos plurianual a este proceso de licitación pública internacional”, sostuvo.



TSJE no entiende intransigencia de la DNCP

Bestard aseguró que no entienden por qué la DNCP tiene una actitud intransigente y muy cerrada, siendo que los responsables por los siguientes diez años será el TJSE.

“Ya tenemos visitas frecuentes de todos los partidos, el PLRA preocupado por una interna que no se sabe si se va a hacer, nosotros ya le dijimos ‘no vamos a tener las máquinas en agosto, cuando ustedes quieren hacer’, independientemente a si se quiere o no se quiere hacer, pero las máquinas no van a estar”, refirió.

Dijo que en todo año político, la ansiedad es muy grande, y el TSJE es un órgano que necesitas ganarse la confianza de la ciudadanía, aunque el sistema haya sea una maravilla, si no hay confianza, no funciona.