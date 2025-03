Peña habla de “envidia y revanchismo” ante críticas por compra de pupitres chinos

El presidente Santiago Peña visitó hoy la escuela Manuel Céspedes, en Tebicuary-mí, departamento de Paraguarí, donde dio un discurso ante profesores, estudiantes y autoridades. Durante su intervención, abordó las críticas a la licitación de sillas escolares, adjudicada a una empresa Kamamya S.A., con nexos chinos.

En respuesta a las denuncias sobre irregularidades en el proceso, Peña minimizó las críticas y las atribuyó a motivos políticos. “Estos quieren confundir a la gente, pero yo no voy a parar hasta que cada niño del Paraguay tenga lo mismo que un alumno de escuela privada: mejor alimentación, infraestructura y los mejores docentes”, aseguró.

El “rey de las viviendas” en la educación

Al inicio de su discurso, el mandatario elogió al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, a quien calificó como “el rey de las viviendas” por sus esfuerzos en su gestión para la construcción de viviendas. Luego, centró su discurso en la educación, enfatizando que no existen “atajos” para mejorar el aprendizaje.

Según Peña, la diferencia entre la educación pública y privada está en la capacidad de las familias para garantizar buena alimentación y condiciones adecuadas de estudio. “Un niño en una escuela privada aprende más porque tiene un buen desayuno, almuerzo y merienda. Por eso quisimos llegar con el programa Hambre Cero”, indicó, refiriéndose a la polémica iniciativa de alimentación escolar, cuestionada en sus inicios por denuncias de irregularidad.

Asimismo, destacó que las instituciones privadas cuentan con pupitres ergonómicos y espacios adecuados para el almuerzo. “Por eso tomamos la decisión de que, en pocas semanas, esta escuela recibirá los mismos pupitres que se usan en colegios privados. Lo mejor para los niños de las escuelas públicas”, aseveró.

Peña habla de “envidia y revanchismo”

Peña manifestó que no todos aceptan estos cambios y sugirió que detrás de las críticas hay intereses políticos. “Muchos no quieren esto. No es que no quieran a los niños, pero los adultos a veces tenemos el mal hábito de la envidia, el revanchismo y la falta de solidaridad”, afirmó.

En su discurso, también abordó la calidad de los docentes en el sector público y privado. Según el mandatario, los mejores profesores eligen enseñar en instituciones privadas porque son profesionales comprometidos con la educación. No obstante, insistió en que su gobierno trabaja para brindar mejores condiciones en las escuelas públicas.

Peña y su cambio de discurso

Peña cerró su discurso con un mensaje optimista sobre el futuro del país. “Si seguimos trabajando, lograremos un Paraguay más justo, donde quien se esfuerza, pueda tener éxito”, sostuvo.

Este mensaje, sin embargo, contrasta con declaraciones realizadas durante su campaña proselitista, cuando minimizó la importancia de la educacióny destacó la lealtad al Partido Colorado como factor clave para el éxito personal y profesional. “Los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”, expresó en abril del 2023.

Finalmente, aseguró estar entusiasmado con el futuro del país y expresó su deseo de que todos los niños paraguayos puedan progresar. “Quiero que estos niños tengan un mejor futuro. Vamos a seguir adelante”, concluyó.