Denuncian y abren investigación por manifestación frente al Palacio de Justicia: “Es muy parecido a la época de la dictadura”

El lunes 31 de marzo pasado, un grupo de ciudadanos intentó realizar una representación teatral y manifestarse en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción para recordar un aniversario más del homicidio del joven liberal Rodrigo Quintana, el 31 de marzo de 2017. Sin embargo, la Policía les impidió hacerlo y se registraron incidentes.

Por este caso, la Comisaría 1.ª. presentó una denuncia ante la Fiscalía y ahora se dio a conocer que la causa será investigada por el fiscal Alcides Corvalán.

En la denuncia figuran como “sospechosas” estas personas:

Luis Alberto Wagner (exsenador liberal)

Rafael Filizzola (senador)

Desirée Masi (exsenadora)

Efraín Alegre Irún (dirigente liberal; hijo del expresidenciable)

Agustín Saguier (dirigente liberal)

Marlene Orué (apoderada liberal)

Olga Paredes (dirigente liberal que resultó herida)

En la denuncia también figura el diputado Raúl Benítez, sin embargo, no aparece en la lista de los “sospechados” por la causa.

“Nosotros no tocamos a la Policía” y “es muy parecido a la época de la dictadura”

Al respecto, la exsenadora Desirée Masi dijo estar “sorprendida” por la causa y sostuvo que en la manifestación eran 15 personas que buscaban recordar al joven liberal. “Nosotros no le tocamos a la Policía; ellos estaban en una situación de no dejarnos pasar y a los empujones”, comentó.

“Cae el hijo de Efraín Alegre en los escalones y ahí me doy cuenta de lo peligroso que era; cayó encima de Olga, la abogada del PLRA y ella salió muy lastimada. Nosotros no le tocamos nada (a la Policía) no tienen ninguna lesión y ahora estamos denunciados”, comentó en comunicación con ABC Cardinal.

Por su parte, Agustín Saguier manifestó que el caso es “muy parecido a la época de la dictadura” y consideró que “acá lo que se intenta es generar miedo en la ciudadanía”.

“Con esto lo que dicen es el que reclama puede ser procesado; a mí no me preocupa esta causa y no me voy a defender, ni voy a tener abogados. Es una burla a la ley y todo el mundo vio lo que pasó ahí; éramos 15 personas y 200 policías. Es para preocuparse porque quiere que la ciudadanía esté dormida; que nadie pueda reclamar nada y eliminar totalmente el derecho que tiene el ciudadano de levantar la voz, de eso se trata y no hay otra cuestión acá”, concluyó,

