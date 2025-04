Según Peña, su empresa “también tiene derecho a ganar los procesos licitatorios”, reveló Mauri Espínola

Esta mañana se estaría haciendo la apertura de sobres en el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) para la adquisición de equipos de espionaje para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Poco se conoce sobre ese proceso licitatorio, pues, una vez más, se está utilizando a la entidad binacional para evadir controles de Contrataciones Públicas.

El diputado Mauricio Espínola reiteró que es “grotesco” el proceso que fue armado para beneficiar a la firma ITTI, ligada al presidente de la República.

Lea más: Santi aparece como socio de red mimada con contratos del Estado

“El presidente Santiago Peña habría dado órdenes a las autoridades de Itaipú y a Carlos Machado, director del PTI, para que impulsen contra viento y marea el irregular proceso para la adquisición de equipos de espionaje de la Senad. Lo más grave no solo es la insistencia en avanzar con un procedimiento cuestionado, sino la flagrante contradicción ética que esto implica, que el propio presidente Peña, ante críticas, habría soltado la frase: ‘Mi empresa también tiene derecho a participar y ganar los procesos licitatorios’”, manifestó el parlamentario abdista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultó a Peña si no ve el “conflicto de interés grotesco” o simplemente no quiere disimular. “Si el Presidente insiste en este camino, no está firmando un contrato, sino que se está atando una soga al cuello, las irregularidades son tantas que resulta imposible ignorarlas”, declaró en ABC Cardinal.

Las irregularidades en la licitación

Espínola aseguró que el pliego de bases y condiciones está preparado para que solo una empresa pueda ser adjudicada: ITTI. “Las adjudicaciones se van a dar por lote completo, no se va a permitir que varias empresas participen de forma parcial, sino que todo el lote debe ser adjudicado a una sola firma”, explicó.

Lea más: Contratos de ITTI con el Estado se triplicaron durante Gobierno de Peña

Señaló que los cinco lotes exigen equipos muy específicos cuyas firmas están representadas únicamente por ITTI en Paraguay. “El lote 1, por ejemplo, incluye equipos muy diversos y especializados, que normalmente son provistos por distintas empresas, pero el diseño fue formulado para que una sola empresa, con experiencia específica en todos los ítems, pueda proveer”, planteó.

Señaló que otras empresas están excluidas de la competencia debido a esos requisitos y solo ITTI puede cumplir las exigencias. “Lo cual convierte este proceso en un favoritismo descarado”, declaró.

Lea más: De Ueno Holding a BNF: Salta conflicto de intereses en compra de “core bancario”

Grupo de Peña está copando todas las licitaciones

En otro momento, resaltó que no solo este proceso estaría direccionado. Aseguró que son numerosas las empresas que han emergido gracias al gobierno de Peña, convirtiéndose en proveedoras del Estado.

Recordó a Technoma y señaló que esa firma modificó su figura legal apenas 10 días después de que asumiera Peña. Desde entonces hasta la fecha, ya fue adjudicada por US$ 102 millones en contratos estatales. Su actual director es un exejecutivo de ITTI.

Lea más: BNF tiene millonarios contratos con firma relacionada al presidente Peña

Indicó que esas firmas forman parte de una “red de operativa común vinculada al equipo Ueno” y todos operan desde el mismo edificio.

Destacó que Technoma fue adjudicada para la implementación de equipos del sistema 911 en Pilar, bajo un proceso licitatorio que es controlado por Contrataciones Públicas, en febrero del año pasado. La firma recibió más de G. 16.000 millones y fue adjudicada pese a presentar una oferta más elevada y tener menos experiencia que al menos dos de las firmas que también concursaron.

Figura como socio de Ueno Holding

El presidente Peña está en el cuarto lugar de participación accionaria de Ueno Holding, detrás de Ueno Seguros, ITTI Saeca y Grupo Vázquez, esta última principal accionista a su vez de todas las citadas empresas, incluido Ueno bank, que logró acaparar los fondos de IPS y del Estado.

Un total de G. 6.144 millones es el monto de participación accionaria del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, en la empresa Ueno Holding Saeca.