Desconcertante y ególatra es el desaire de Peña al Papa, dice Boccia

El médico, analista político y escritor Alfredo “Mengo” Boccia Paz declaró a ABC que la actitud del presidente de la República, Santiago Peña, de no participar del funeral del Papa Francisco le parece desconcertante. “Nunca más, ninguno de nosotros va a ver un Papa tan cercano al Paraguay”, señaló al lamentar que el mandatario prefiera ir a una reunión en Nueva York para que una ONG judía le entregue un premio.

Recalcó que incluso el arzobispo emérito de Asunción, Mons. Edmundo Valenzuela, a quien calificó de religioso exageradamente obsecuente al cartismo, expresó su decepción. Subrayó además que lo más irónico fue que la ANR hizo campaña montado sobre el lema: “Dios, Patria y Familia”.

En cuanto a la relación entre Peña y el ex presidente Horacio Cartes, Boccia señaló que claramente el verdadero dueño de la situación política es Cartes. “ Peña no tiene posibilidades de continuar en el poder un minuto más si Cartes le baja el pulgar. No tiene fuerza política propia”, dijo.

No obstante, sostuvo que Cartes también es un “gigante con pies de barro” porque no tiene el carisma de otros dirigentes salvo su dinero y en caso de que se funda económicamente, se funde su fuerza.

Advirtió que esta bicefalía Cartes-Peña puede terminar en un conflicto serio tal como lo fue el caso de Lino Oviedo y Raúl Cubas Grau, ex presidente que renunció en marzo de 1999.

Indicó que ANR casi siempre gana elecciones por apropiarse de discursos patrióticos como la reivindicación al Mcal. Francisco Solano López; por la agresiva propaganda estatal como en la dictadura stronista y ahora sus “sicarios periodistas”. “Por primera vez, durante los últimos años, se ha creado un periodismo de sicarios, de sicarios contra otros periodistas”, señaló.

Hegemonía colorada, en nuevo libro

Dijo esto al abordar el tema de su último libro titulado: “Por qué ganan (casi) siempre. Claves de la hegemonía política de la ANR en el Paraguay”.

“Es un fenómeno primero peculiar y en segundo lugar peligroso, porque la falta de alternancia corroe las bases mismas de la democracia”, aseveró.

Indicó que actualmente el cartismo tiene dominado el Poder Ejecutivo, el Congreso, los órganos extrapoder; gran parte de la oposición y cortó los fondos a las ONG. Sin embargo, dijo que la ANR todavía teme a dos cosas: 1. A la gente en la calle, “a eso sí le tienen terror” y 2. a la prensa, lo que se nota por sus ataques a los medios de comunicación.