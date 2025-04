Proponente del horario de verano todo el año minimiza críticas: “Al que madruga, Dios le ayuda”

El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, autor de la ley que fija el horario de verano durante todo el año, dijo que vió reacciones positivas como negativas sobre la normativa, pero que no está cerrado al diálogo sobre la posibilidad de derogar la norma.

Indicó que siendo diputado ya acompañó el proyecto del entonces diputado Sebastián García (PPQ), y luego su iniciativa en el Senado. Dijo que es coherente y que está convencido de que el horario de verano es el mejor para los compatriotas.

Cuando se le consultó a Bachi sobre el manejo de los ciudadanos en las zonas rurales en cuanto a la seguridad y el caso de los niños que deben caminar kilómetros en plena oscuridad hasta llegar a sus escuelas dijo: “La gran pregunta es si establecemos conciudadanos o compatriotas de primera o segunda. Esos mismos chicos tienen que caminar a la tarde, al salir del colegio, entonces, hay un contrasentido”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acerca de la crítica de su colega, la senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente), quien afirma que existen estudios que demuestran el efecto negativo en la salud de los niños, Bachi respondió: “Le sugiero a la colega Blanca Ovelar, que es docente, que se remita a la parte de docencia. ¿Qué problema de salud puede traer despertar más temprano?“, se preguntó.

Lea más: Senadora explica porqué el Paraguay debe volver a tener el tradicional horario de invierno

“Es más. ¡Al que madruga, Dios le ayuda!. Entonces, no veo qué repercusión médica va a tener en el sistema inmunológico, despertarse más temprano", reiteró y dijo que será positivo que el niño aprenda a levantarse más temprano y tener una hora más de luz solar para el ocio.

“Esa empleada doméstica, ese trabajador, ese obrero, ese empleado público que está saliendo a la tarde va a tener momentos de ocio”, manifestó y cuando se le consultó si con su posición queda claro la posibilidad de que su bancada revise la ley, Bachi dijo que no es una cuestión de bancada porque 26 senadores acompañaron el proyecto de ley, que hoy está en vigencia.

El senador cartista propone como solución implementar la ley del horario escalonado o en todo caso que el ministro competente evalúe la posibilidad de que el funcionario público que lleva su hijo a la escuela a las 7:30, ingrese a su institución a las 8:00.

Sobre su proyecto que pretende regular la Inteligencia Artificial

Acerca de su proyecto de ley que pretende regular la Inteligencia Artificial, Núñez dijo que en otros países ya existe la legislación y que Paraguay no puede quedarse atrás. Expresó su temor que la voz de un entrevistado pueda ser modificado con la IA.

El senador indicó que hasta las licitaciones se pueden controlar con inteligencia artificial, al igual que los baches a cierta distancia y el programa “Hambre Cero” en las escuelas. “Podemos tener a las 9:00 de la mañana la cantidad de alumnos que asistieron. Eso puede estar centralizado en una base de datos. Se puede sacar las fotos de lo que están comiendo, en el almuerzo. Eso por inteligencia artificial hasta se puede establecer qué tipo de menú, si reúne las condiciones y el peso”, dijo.

Lea más: Senador cartista insta a revisar la ley y escuchar a familias y docentes sobre retorno del horario de invierno

El titular del Senado dijo que su proyecto sería presentado entre el viernes o el lunes.

Bachi pidió dictamen jurídico a la ministra de la Senabico

Sobre la visita de los familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, Núñez dijo que pidió a la ministra de la Senabico, Teresa Rojas, un dictamen jurídico para ver si efectivamente corresponde el comiso de los bienes del exdiputado. “Vamos a pedir informes desde el Congreso si se está actuando correctamente, es lo que me comprometí”, dijo.

Acerca del juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dijo que él no habló con la familia de Lalo de eso , porque eso se inicia en Diputados, no en el Senado. Sin embargo, recordó que él está en contra de un juicio político por cuestiones que no tienen sustento.