Diputados de ANR ignoraron olímpicamente dictamen del TSJE respecto al financiamiento

Redacción imprecisa abriría posibilidad de no declarar ciertos “aportes”



El TSJE pidió ajustar la redacción del artículo que obliga a los candidatos a que “consignen todos los activos y recursos a ser destinados a la campaña”, mediante la Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC).



“Se sugiere ajustar la redacción a la realidad, en los siguientes términos: ”el candidato consignará los recursos monetarios y no monetarios que disponga inicialmente para destinarlo a su campaña electoral, declarando el origen de estos y los gastos en que hayan incurrido hasta la fecha de presentación de la declaración, con sus montos específicos y los documentos de respaldo".



Si bien no menciona el TSJE en su informe, la obligación de declarar recursos no monetarios es importante, ya que por ejemplo, aplica para el caso del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que debió declarar el uso en campaña del avión del empresario chino, Long Jiang, que luego fue adjudicado con la millonaria licitación por US$ 32 millones de pupitres con fondos de Itaipú.