Nenecho niega drogadicción y asegura que aún tiene apoyo del cartismo

Tras un acto oficial, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dijo que espera ser convocado por el Congreso para “dilucidar y aclarar cualquier punto que sea necesario”, respecto al pedido de intervención municipal.

Aseguró que “en absoluto” siente haber perdido el apoyo del Partido Colorado y, puntualmente, de su movimiento, Honor Colorado. Confirmó que conversó con el líder, Horacio Cartes, pero que conversaron de otros temas.

Insistió en que ”para nada" es “moneda de cambio” como sostiene la oposición. El intendente recalcó además que no piensa renunciar y que “temor solo a Dios” le tiene.

Aseguró que el contralor se basa solo en un “informe documental” y no en auditorías. Dijo que la Contraloría no puede determinar “irregularidades graves” con informes documentales. “Si es producto de una auditoría, me pongo a disposición”, enfatizó.

Recalcó que él se basó en la figura de la “cuenta única” para depositar fondos de obras y luego usarlos para gastos rígidos, pero alegó que la Contraloría no cuestionó la normativa anteriormente y que ahora se “contradice”.

Nenecho niega ser drogadicto o alcohólico

En otro momento, el intendente fue consultado respecto a qué le responde a la gente que dice que brinda entrevistas bajo los efectos de drogas o alcohol. “Si es que tengo problemas de drogas o alguna adicción, creo que mi comportamiento en general va a ser diferente. Creo que un adicto no va a tener el semblante físico que tengo yo, yo soy una persona deportista”, declaró.

Aseguró que solo bebe alcohol en actividades sociales y que confunden su “forma de hablar”.

“Yo tengo mi forma de hablar, me caracterizo por hablar de forma pausada. Sí (con improperios) también. Es parte de mi personalidad, yo digo las cosas que otras personas no se animan a decir”, manifestó.