Atrasado desagüe de Nenecho ahora se estancó: analizan cambios en el proyecto y costos

Más de dos meses pasaron desde que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) realizara la palada inicial “simbólica” -según sus palabras- del desagüe pluvial de la cuenca de General Santos y San Antonio, y las obras no avanzan. El proyecto de infraestructura es uno de los ocho que Nenecho había prometido con los bonos G8, emitidos en 2022, por G. 360.000 millones.

Desde la contratista, Teco S.R.L., su representante legal, Erik Wolf, señaló que continúa el proceso de prefabricación de las piezas de las tuberías celulares en fábrica. Sin embargo, admitió que tropieza con varios inconvenientes que ya obligaron a la empresa a revisar el proyecto y analizar posibles soluciones, así como sus costos.

Lea más: Las Mercedes: vecinos temen que obra de Nenecho los deje bajo agua

Tras una publicación de ABC en la que vecinos manifestaron su preocupación por las consecuencias que la obra tendría para sus viviendas, ubicadas al borde del arroyo Las Mercedes, la empresa conversó con ellos para explicarles las modificaciones que plantea al proyecto original.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El eje principal de estas modificaciones gira en torno al direccionamiento del caudal de agua de la red de desagüe, ya no solamente al arroyo Las Mercedes, sino también a un nuevo canal bajo la avenida General Santos. Estas modificaciones se encuentran en proceso de análisis y cálculo de costos, antes de ser puesta a consideración de la comuna.

Modificaciones al proyecto original

Según confirmó a este medio Erik Wolf, representante legal de Teco S.R.L., la alternativa que analizan es la de abrir un canal por debajo de la avenida General Santos, por el que pasaría el 70% del caudal de agua de la red. En tanto, solamente el 30% del agua pasaría por el arroyo Las Mercedes, reduciendo el impacto sobre las viviendas vecinas.

El representante legal de la firma adjudicada señaló que se encuentran en fase de estudios hidrológicos, a la par que realizan la prefabricación de las piezas que conformarán las tuberías celulares de la red de alcantarillado.

Lea más: ¿Y los G. 500.000 millones? A tres años de G8, Nenecho empezó la mitad de las obras prometidas

Wolf señaló que, entre los inconvenientes encontrados en el campo, está el hecho de que en el cauce del arroyo no hay espacio suficiente para el paso del caudal esperado. Ni siquiera hay espacio suficiente para el ingreso de las máquinas que deberían trabajar en el sitio.

El ingeniero señaló que trabajan para que, en el transcurso de la semana, estas modificaciones puedan ser puestas a consideración de la Municipalidad de Asunción. Asimismo, trabajan en el cálculo del costo que tendrá, por encima del monto adjudicado, la construcción de la obra.

Más obstáculos que no estaban previstos

Erik Wolf agregó que también encontraron cañerías bajo la avenida Artigas, que obstaculizan el paso del agua.

En la galería por la que pasa el cauce del arroyo Las Mercedes existen igualmente entre otros obstáculos, una línea de media tensión de energía eléctrica, dos líneas de desagüe cloacal y dos de agua potable.

Lea más: Nenecho arranca desagüe pluvial de General Santos, a casi tres años de emisión de bonos

La empresa contratista también se encontró con problemas al otro lado de la avenida Artigas, detrás de una conocida empresa de indumentaria deportiva, donde hay viviendas al nivel de la salida del desagüe pluvial.

La firma ya había reportado semanas atrás el “estrangulamiento” del cauce del arroyo en su intersección con la avenida Artigas. A los defectos que hay en el cauce se suma la presencia de viviendas que ocupan parte del lecho del arroyo.

Vecinos esperan que proyecto cambie

ABC Color conversó nuevamente ayer con vecinos del lugar, quienes confirmaron la existencia de la reunión con representantes de la firma contratista. Se les informó de la preparación de una adenda de modificación al proyecto original para aliviar la carga de agua que desembocaría en el arroyo Las Mercedes.

Los vecinos recibieron la información de que la empresa terminó la planificación técnica y que quedaba por realizar el cálculo de costos, para su posterior puesta a consideración de la Municipalidad.

Lea más: ¿Crisis financiera? Nenecho dejó a medias el mejoramiento de una calle, denuncian

Los vecinos se mostraron favorables a la posibilidad de modificar el proyecto, teniendo en cuenta que ya en las actuales condiciones, sin el vertido total de la cuenca, con cada lluvia, la zona se inunda. En ese sentido, los vecinos señalaron que con las últimas lloviznas caídas en la zona, el agua casi desborda el canal.

El temor de los vecinos es que, de avanzar el proyecto original, las aguas desborden completamente el arroyo y que sus viviendas y bienes, así como las de viviendas aledañas, se vean todavía más perjudicadas.

Obra lleva tres años de atraso

La obra del desagüe pluvial de la cuenca de General Santos y San Antonio es uno de los 8 proyectos a los que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho Rodríguez (ANR-cartista), se había comprometido en 2022, con la emisión de los bonos G8, por G. 360.000 millones.

El 20 de marzo de este año, en un pomposo acto de “palada inicial”, Rodríguez había “abierto el paraguas” a las “puteadas” que pueda recibir de los vecinos por las molestias y complicaciones que acarrearía el proyecto. En tanto, Mirtha Acha, directora general de Obras de la comuna, dijo entonces que el plazo de conclusión de los trabajos es de 9 meses, pese a lo cual podría verse modificado por las inclemencias del tiempo y otras razones “ajenas, tanto a la contratista como a la contratante”.

Lea más: Bonos G8: Desagüe pluvial de Nenecho colapsa tras lluvias y vecinos temen derrumbes

Esta obra fue adjudicada a la firma Teco S.R.L., representada legalmente por Erik Wolf, por un monto total de G. 42.305 millones. Según confirmó una semana después el propio intendente, la empresa recibió un adelanto de G. 8.000 millones. La conclusión de la obra está prevista para diciembre.

Al cierre del año 2024, de los G. 506.000 millones que figuraban en el presupuesto como saldo de bonos, en las cuentas bancarias destinadas a ese dinero ya solo quedaban G. 804 millones, lo que significaba un faltante de G. 505.000 millones. Este monto incluye los G. 360.00 millones de los bonos G8.

Al día de hoy, Nenecho apenas lleva iniciados 4 de los 8 proyectos prometidos con el dinero de los bonos G8: San Pablo, Abasto, Santo Domingo; y General Santos y San Antonio. En tanto, todavía debe las de Ayala Velázquez, (avenida) España II, Terminal y Universidad Católica.

Imputaciones y pedido de intervención

La administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), mantiene a la Municipalidad de Asunción en una situación de crisis financiera , según denuncian concejales de la oposición. A febrero de este año, por orden judicial, Rodríguez publicó datos de la deuda financiera de la Municipalidad, que entonces ascendía a US$ 242 millones. Solo por los bonos, de G5 a G9, se deben US$ 118 millones por el capital. En cuanto a los intereses, que se pagarán, en el caso de G9 hasta el año 2035, se suman otros US$ 98 millones.

Lea más: Video: “A mi manera” escucha Nenecho y niega que vaya a renunciar

Pese a que en varias oportunidades, tanto Rodríguez como miembros de su Gabinete admitieron haber utilizado los G. 500.000 millones de bonos en gastos corrientes, bajo el argumento de una cuenta única, su administración sigue sin mostrar a la ciudadanía las facturas, órdenes de pago y otros documentos que prueben el destino final del dinero.

El desvío, denunciado por ABC, fue confirmado por la Contraloría y derivó en una investigación penal que sigue vigente. Ahora, la CGR pide al Ministerio del Interior la intervención de la administración de Nenecho por el desvío de los G. 500.000 millones. El pedido está en cancha de la Cámara de Diputados.

Rodríguez, además, está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por la cual la Fiscalía calcula un perjuicio de G. 1.850 millones.