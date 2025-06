Intervención de Asunción: trabajo del contralor es “flojo” y da herramientas para salvar a “Nenecho”, según diputada

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, la diputada Johanna Ortega (País Solidario), miembro de la comisión especial de la Cámara Baja que analiza el pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción presentado por la Contraloría General de la República, reiteró sus críticas hacia el trabajo del contralor Camilo Benítez y calificó de “floja” su presentación sobre las supuestas irregularidades detectadas en la Comuna capitalina.

El contralor Benítez compareció ayer ante la comisión especial para explicar los motivos del pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción, administrada por el intendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR).

La Contraloría pidió intervenir Asunción en la misma nota en que solicita la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración del intendente Miguel Prieto (Yo Creo), quien se perfila como posible candidato opositor a la presidencia de la República, lo que ha despertado sospechas en la oposición de que ambos pedidos de intervención son una maniobra para perjudicar políticamente a Prieto y, posiblemente, “blanquear” a Rodríguez.

Contralor no incluyó “detergentes de oro” ni otros hechos

La diputada Ortega dijo que el contralor incluyó en su presentación de ayer sobre las supuestas irregularidades en la Municipalidad de Asunción hechos que no están explícitamente señalados en la nota de pedido de intervención.

La nota, explicó, se centra explícitamente en la supuesta malversación de 500 mil millones de guaraníes de bonos para obras de infraestructura que, presuntamente, el intendente Rodríguez utilizó de manera ilegal para gastos corrientes, e irregularidades contables en torno a los bonos G8 y G9.

En contraste, la nota no menciona otras graves irregularidades atribuidas a la administración Rodríguez como el supuesto perjuicio patrimonial de más de 1.800 millones de guaraníes por la compra irregular de productos de limpieza, el caso “detergentes de oro” o la deuda de 7.800 millones de guaraníes de la Municipalidad a la Caja Municipal de Jubilaciones.

La diputada Ortega señaló que la omisión de esos temas de la nota, que sin embargo el contralor “llamativamente” sí mencionó en su presentación de ayer, da lugar a un debate sobre qué va a estudiar la comisión especial, ya que la ley indica que en procesos de intervención de una municipalidad el interventor solo puede analizar los temas que motivaron la intervención en primer lugar.

“La comisión va a estudiar lo que está en la nota de forma explícita”, dijo.

Facilitar “blanqueo” de Nenecho

Señaló que no existen muchos precedentes de casos similares a los de pedidos de intervención de Asunción y Ciudad del Este porque la absoluta mayoría de los pedidos de intervención que analiza el Congreso no vienen de la Contraloría, sino de las juntas municipales de los distintos municipios, y suelen contar con hechos denunciados bien puntualizados.

“La pregunta es por qué el contralor no incluyó todos los hechos en su dictamen”, insistió la legisladora y señaló que en su exposición de ayer el contralor mencionó un dictamen técnico sobre el caso “detergentes de oro” que ella misma había solicitado.

Agregó que la Contraloría no sustenta su denuncia referente al supuesto faltante de 500 mil millones de guaraníes y las irregularidades en torno a los bonos G8 y G9 alegando no haber podido acceder a la documentación necesaria, que fue remitida no a Contraloría, sino al Tribunal de Cuentas, e insistió en que es llamativo que la Contraloría no haya mencionado en su nota el caso “detergentes de oro”, sobre el que sí cuenta con suficiente documentación teniendo en cuenta la existencia del mencionado dictamen técnico.

Opinó que, al no incluir todos los hechos relevantes, el contralor provee “herramientas” que podrían facilitar el “blanqueo” del intendente Rodríguez.

Cree que hechos sí incluidos bastan para aprobar intervención

Aunque insistió en que el trabajo de la Contraloría sobre la intervención de Asunción ha sido “flojo”, la diputada dijo creer que los hechos sí mencionados en el pedido son suficientes para aprobar la intervención y dijo que las tres representantes del “tercer espacio” en la comisión -las diputadas Rocío Vallejo, Leidy Galeano y ella misma- trabajarán en “darle cuerpo y carne” al pedido de Contraloría y convocarán a distintos directores de la Municipalidad de Asunción para que brinden declaraciones testificales.

“Lo que no queremos es que haya un juzgamiento injusto para un opositor y se le blanquee a Nenecho”, dijo. “Nenecho tiene que estar en Tacumbú, pero este dictamen técnicamente no nos sirve. Estamos trabajando en darle cuerpo y carne al pedido inicial de Contraloría, que haya testificales de los directores, que se evidencie lo que denuncia Contraloría”.

“Complicidad política” del contralor

La diputada Ortega reiteró la hipótesis expresada por varios actores de la oposición de que el contralor solicitó en simultáneo la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este por “complicidad política” y bajo órdenes del oficialismo cartista.

Señaló que la Contraloría no fiscalizó obras cuestionadas en Asunción como sí lo hizo en Ciudad del Este y no pidió la intervención de Asunción en 2021 ante el escándalo de los “detergentes de oro”, a pesar de que el supuesto daño patrimonial es similar al faltante que la Contraloría dice haber detectado en Ciudad del Este.

“Son dudas que surgen y es imposible no mezclar una cosa con la otra, (el contralor) mandó las dos intervenciones en una sola nota, él embarró el trabajo”, dijo la diputada. “Si esto no es una operación política, ¿por qué (la Contraloría) no denunció (el caso “detergentes de oro en Asunción) en 2021?”

Insistió en su hipótesis de que “hay complicidad con un sector político, aunque (el contralor) diga que no” y que el pedido de intervenir Asunción “viene de yapa porque necesitan bajarle a Miguel de la intendencia, creyendo falsamente que sacándole van a golpearle”.

Agregó que “otra motivación es que el contralor quiere ser ministro de la Corte (Suprema de Justicia) y algo le habrán pedido”.