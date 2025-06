Un bravucón Nenecho querellará al contralor y su equipo admite desvío de bonos

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), y un frondoso equipo integrado por sus directores y asesores utilizaron gran parte de las 5 horas para hacer un monólogo e incluso referirse (no solo Nenecho) en varios momentos de manera irrespetuosa hacia los miembros de la comisión, a tal punto que la diputada cartista Cristina Villalba llamó la atención a su correligionario.

Gran parte del intento de “defensa” de Rodríguez se centró en señalar la supuesta “legalidad” del uso de la “Cuenta Única”, ya que mediante ese mecanismo habría logrado desviar el dinero de los bonos G8, que debía ser usado para obras, hacia otros gastos que una vez más no detalló.

Puntualmente las diputadas Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) exigieron al intendente y a sus funcionarios a que aclaren el destino de unos G. 360.000 millones correspondientes a los bonos G8 que fueron recibidos en 2022 y que debían ser usados para pagar por las obras de desagüe pluvial.

“Ese dinero tenía que estar precautelado para invertir en esas obras, pero esto se usó inmediatamente todo. (...) Al 31 de diciembre (de 2022) ya desviaron todo y haciendo el cálculo cuadra con pago de salarios atrasados y aguinaldo. ¿Dónde están los G. 142.000 millones al 31 de diciembre del 2022 de los bonos G8, porque ni una obra estaba en ejecución”, cuestionó Vallejo.

La legisladora también expuso los balances de ingresos y egresos en los que se confirma el uso de los fondos pese a que no había obra en ejecución y recién ahora están iniciando.

Intentaron evadir la consulta atacando, tanto mediante interrupciones de Nenecho Rodríguez como a través de la afirmación de su jefe de gabinete, Nelson Mora, quien dijo a Vallejo: “Yo creo que no es que no le estamos respondiendo, usted no está prestando atención”.

Sin embargo, luego a regañadientes y de forma tácita terminaron admitiendo que usaron ese dinero para otros fines y que luego lo devolverían, aunque no supieron decir cómo, más que prometer más recaudación.

“La Cuenta Única lo que nos da es la posibilidad legal de utilizarlo. Ahora, cuando viene la obligación, se paga lo que corresponda”, indicó Mora, reconociendo que se usó el dinero solicitado para obras en otros gastos, los cuales tampoco detalló.

“Acá tenemos todos los biblioratos si quieren revisar sin ningún problema”, dijo Nenecho exhibiendo varias carpetas pero sin mostrar las facturas sobre el uso de los caudales.

Repentinamente, el intendente intentó alegar que el pedido de intervención se debía simplemente a “cuestiones personales” con el “contralor, emperador Camilo Benítez”, a quien acusó de ser “mala gente” y que “es capaz hasta de vender a su madre por sus intereses”, y que aspira a ser ministro de la Corte Suprema.

También refirió sobre el proceso de pedido de intervención que “se inicia este teatro” y que “se abre el telón”, ante lo cual la diputada Villalba le reprochó.

“El intendente habla de la ‘mala gente’ que es el contralor y solicito si en algún momento él (Benítez) o su equipo recurrió a la institución a solicitar alguna coima, por eso habla de esa manera”, y le recordó que “esto no es un teatro, esto es la Honorable Cámara de Diputados”.

Luego, ante las consultas de la diputada Leidy Galeano (Yo Creo), que le señaló los 9 reportes de indicios de hechos punibles divulgados por la Contraloría, Nenecho negó que se trate de su administración, sino que corresponden a la gestión anterior (Mario Ferreiro, Alianza), y anunció una querella contra el contralor por “perseguirlo” y difamarlo.

“Es un irresponsable presidente al traer hechos de otra administración y querer endilgarme a mí, y tratando de confundir (...), porque muy fácil es hablar, pero lo digo públicamente: Lo voy a querellar a este individuo por mentiroso, manipulador e irresponsable”.

“Chente pio la che katîa”, alega

Entre sus alegatos para defender su gestión, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) se justificó diciendo que él asumió la comuna con deudas de gestiones anteriores, pero que supuestamente solo a él se le achaca.

“No solamente Nenecho les endeudó por 10 años, los intendentes anteriores fueron los que nos endeudaron a todos también. ¿Por qué me meten a mí nomás en la bolsa? Jaikepaitena, chente pio la che katîa” (Entremos todos, o yo nomás soy el que tiene mal olor), manifestó.

Reclamó que supuestamente este pedido de intervención afectó a su recaudación, evitando hacer autocríticas sobre su cuestionada gestión.

Presunta ilegalidad de “cuenta única”

Las diputadas Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) fueron las que más enfatizaron en los puntos en los que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez intentó blanquearse, acomodando supuesta documentación a su favor, principalmente para defender la “ilegalidad” del uso de la “cuenta única” para desviar fondos

“Gravísimo: Nenecho Rodríguez presentó una resolución supuestamente firmada en 2019 para justificar el uso de 500.000 millones de guaraníes que eran para obras y cuyo destino se desconoce hasta hoy”, señaló Ortega, evidenciando inconsistencias en la documentación con la que Nenecho intentó alegar legalidad al uso de una “cuenta única”, mecanismo para meter en una bolsa el dinero de bonos para obras, y utilizarlo para otros fines.

La misma exhibió documentos que señalan que “en marzo de 2020, ante un pedido de la Contraloría, Nenecho respondió que no contaba con la reglamentación de la ordenanza que regula la Cuenta Única Municipal”, pero luego, apareció una supuesta reglamentación firmada el 31 de diciembre de 2019, es decir, antedatada.

Esto es indicio de que Rodríguez pudo haber emitido la reglamentación con posterioridad para poder meter mano a los bonos.

En su intervención, Nenecho alegó una supuesta contradicción del contralor Camilo Benítez, que había supuestamente habilitado el uso de la cuenta única al exintendente Mario Ferreiro (Alianza), pero ahora señala que es ilegal.

“A lo sumo, lo máximo (en que) hemos incurrido (es) en faltas administrativas forzados por los dos dictámenes”, afirmó Nenecho, que sin embargo, ignoró una respuesta reciente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la consulta de Contraloría, donde ratifica que el uso de “cuenta única” está vedado a municipios.

Otros puntos que también consultó Vallejo y no fueron respondidos o lo hicieron con evasivas fueron los siguientes: “Quiero saber si han comunicado el cambio de destino de los bonos al ente supervisor que es la Superintendencia de Valores; quiero saber por qué no están pagando los intereses (de los bonos); por qué no están pagando los sueldos y por qué no están pagando a la Caja de Jubilaciones del personal municipal”. Finalmente también criticó la adquisición de más deuda para pagar otras deudas: “Al bicicleteo se le llama ahora reestructuración de la deuda”, ironizó en base a los alegatos del intendente.