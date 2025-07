“Condesas de la complacencia” y “varones de la adulonería”: la dura crítica de Rodríguez al gobierno de Peña

El diputado por el departamento de Alto Paraná, Guillermo Rodríguez (YoCreo) es uno de los que anunció su inasistencia hoy al segundo informe de gestión presidencial de Santiago Peña, fijado para las 20:00 en la sala Bicameral del Congreso, como una forma de protesta y de rechazo a aceptar las “mentiras” de un gobierno de unos pocos que “ya están mejor”.

Lea más: Los opositores harán el vacío a Peña tal como él actúa con la ciudadanía, dicen

“Hoy nuevamente van a presentarnos muy probablemente el PowerPoint de la mentira 2.0. Digo esto porque estoy seguro de que esos papeles le fueron confeccionados por un equipo técnico que nuevamente se van a encargar de pintarle al Presidente un país de maravillas en el que él y muy pocos, que sin dudas están mejor, son los que van a aplaudir”, dijo Rodríguez.

Lea más: Cartistas se burlan: Latorre dice que opositores se perderán de “un gran informe de gestión”

Que aplaudan a Peña los que están mejor, dicen

Por eso, dijo dejar a cargo de los que “ya están mejor” hacer de aplaudidores, ya que él se niega a adular a un gobierno que da la espalda en cuestiones básicas a la ciudadanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Muy probablemente hoy los varones de la adulonería y las condesas de la complacencia van a estar aplaudiendo de pie aquellos que en definitiva están mejor, pero no me pidan que me sume a estas celebraciones”, dijo Rodríguez.

Alertó que este gobierno “nos quieren hacer creer que tenemos que conformarnos con lo que nos dan, con migajas, con tan poco”, ya que como ciudadanos, “no estamos pidiendo grandes cuestiones.. una estación espacial, una planta atómica, nada de eso, estamos pidiendo apenas lo más básico para que nuestros compatriotas y ciudadanos puedan llevar una vida más digna”.

Exigen que cambie viajes al exterior por al interior

El diputado Guillermo Rodríguez también pidió al mandatario “aterrizar” y dejar de vivir “en otro planeta”, y cambiar los viajes al exterior para interiorizarse de las necesidades en el interior del país.

“Ese PowerPoint está preparado por gente que se encarga de tenerle al Presidente fuera de esta órbita, muy lejos de la República del Paraguay y me atrevo a decir, de este planeta”, sostuvo el opositor.

Consideró inaceptable que niños y niñas tengan que estudiar a la intemperie con temperaturas de 0 ºC, que en Hospital Regional de Ciudad del Este, hospital de cabecera del departamento, esté destruido y con deficiente atención o que ni siquiera tengan caminos de todo tiempo.

“Oficialmente, a los dos años, el presidente Peña tiene la obligación de dejar de viajar al exterior del país, y empezar a viajar dentro del Paraguay, pero no en avión o helicóptero, que agarre su vehículo o convoy, pero que vaya a los departamentos para que entienda la problemática”, insistió.