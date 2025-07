Tras pactar con cartismo, senadora ahora pide al titular del PLRA no llamarlos liberocartistas

Durante una intervención en el Senado, Hermelinda Alvarenga (PLRA, aliada cartista) envió ayer un mensaje directo al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, a quien invitó a llevar adelante la libertad, la justicia y la igualdad.

Lamentó la división interna que afecta al liberalismo, al tiempo de instar a la dirigencia a encarar autocríticamente sus debilidades. “Es la segunda fuerza política más importante. Podemos llegar al Gobierno, pero como estamos ahora no llegamos ni al Mercado 4”.

Para la legisladora, el respeto mutuo y la capacidad de diálogo deben primar por encima de las diferencias ideológicas o estratégicas. “Yo, como senadora liberal, no soy igual que otra senadora, y otros pueden pensar diferente. Pero no por eso nos rechacemos y nos peleemos”.

En ese contexto, reiteró la necesidad de consolidar un espacio interno donde prevalezcan la escucha y el entendimiento: “Nuestro partido es importante en la medida en que podamos conversar, llegar a un consenso y sentir que somos esa segunda fuerza más importante y más grande”.

Alvarenga también cuestionó los intentos de marginación de voces disidentes dentro del PLRA: “¿Cómo nos van a echar porque pensamos diferente? Eso no se puede hacer. ¿Dónde queda la libertad, la justicia y la igualdad?”.

Finalmente, dejó un mensaje a su presidente partidario y al liberalismo en general: “Presidente del partido, mañana (por hoy) quiero escuchar una propuesta de diálogo de consenso, de unión. Que el PLRA tiene democracia, libertad y podemos opinar diferente”, dijo.

La senadora también pidió estar unidos y no tener la necesidad de establecer alianzas con legisladores, intendentes y concejales opositores “que no tienen votos”, en alusión a la lista de los senadores de la Alianza por la Patria y demás autoridades que ocuparon una banca o un cargo público en las generales y municipales pasadas. Sin embargo, dijo que mientras no trabajen unidos ello no será posible.

Precisamente el senador Dionisio Amarilla (PLRA) fue el autor del proyecto de ley que ayudó al cartismo a que la Alianza opositora no pueda utilizar el padrón nacional. Su propuesta fue que en sus elecciones solo se utilice el padrón de los partidos que integran la alianza opositora.

La senadora Alvarenga, junto con los senadores Dionisio Amarilla, Édgar López y la senadora Noelia Cabrera el año pasado fueron expulsados del PLRA por no acompañar el mandato del partido y acompañar la destitución de Kattya González (independiente) como senadora.

Amarilla se cuidó este año de no participar en el cumpleaños de Horacio Cartes como sí lo hizo el año pasado. Es más, públicamente, dijo que no le gusta la denominación de “opositor”.

Los senadores siguen siendo uno de los soportes políticos del cartismo en el Senado.