Caso Messer: “Ka’i hape”, cartista intento saber sobre inmuebles decomisados

El diputado Carlos Godoy (ANR-HC) introdujo un sugestivo pedido de informes en donde solicitaba el listado completo de quién administra todos los muebles, inmuebles y semovientes (animales) que fueron decomisados de Dario Messer e intentó que se apruebe durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

Sin embargo, el diputado Raúl Benítez (Independiente), se opuso al tratamiento debido a que el pedido era poco claro. Como estrategia, el cartista solo colocó el número de expediente, y no identificó la causa que está vinculado directamente al “amigo del alma” de Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado.

Se trata a la Causa N° 04/2018 caratulada: “Dario Messer y otros sobre lavado de dinero y asociación criminal”, pero que Carlos Godoy no quiso identificar y en todo momento se negó a dar más datos, pese a los pedidos de varios diputados opositores.

“Muy simpático es poner el numero de causa no más y no la caratula. No identifica pues los bienes de quién lo que quiere saber dónde está. Que aclare el proyectista”, dijo la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

“Yo creo que en el orden del expediente la Senabico maneja muy bien el número de causa, la respuesta lo deben hacer ellos. Yo nada más hago el pedido de informe conforme al número de expediente va a responder la Senabico”, dijo el diputado Carlos Godoy y no brindó mayores detalles.

El diputado Raúl Benítez insistió a que el pedido sea girado a comisión para que se pueda conocer mayores detalles. Debido a la oposición se llevó a votación y el cartista no obtuvo los votos necesarios para llevar a delante su petitorio “ka’i hape” o sea a escondidas.

“Hay que cuidarle a las instituciones cuando se hacen los pedidos. Aquí se pide una lista, hay instituciones que piden las camionetas, los inmuebles. Es un pedido muy direccionado y que puede ser vidrioso y puede exponer a las personas”, sostuvo Benítez.

Lo que quería saber Carlos Godoy es el listado completo de todos los bienes e inmuebles y semovientes que fueron entregados por el Ministerio Público a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) sobre lavado de dinero.