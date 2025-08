Sin rastros en MOPC del que “eligió” al suegro del hermano de Santi Peña

La página oficial de Contrataciones del Gobierno de Taiwán publicó la lista de miembros del comité que tuvo a su cargo la selección de la empresa Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez, para la construcción por unos US$ 18 millones de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP). Este equipo estuvo integrado por seis personas, tres de ellas paraguayas.

El rector de la UPTP, Jorge Daniel Duarte, era uno de los integrantes, mientras que los demás fueron Margarita María Elías Bellasai, funcionaria del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y Édgar Ariel Duarte Flor, presentado como empleado de la División de Planificación Estratégica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Este último, llamativamente, no aparece en las planillas publicadas por la secretaría de Estado.

El resumen de la licitación adjudicada al suegro de Manuel Peña Palacios –hermano del presidente de la República, Santiago Peña Palacios– detalla que Duarte Flor es ingeniero civil y su puesto en el MOPC tiene las responsabilidades de infraestructura, Gestión de Proyectos y Supervisión de Obras. La otra experiencia de este “funcionario público” –según la página web de Taiwán– es la de profesor experto en ingeniería civil en la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter).

Duarte Flor no aparece en los registros de funcionarios estatales. Sin embargo, comprobaciones realizadas por ABC revelan que el miembro del comité de selección estuvo hasta noviembre del año pasado como empleado de una empresa privada dedicada a la provisión de insumos para la construcción, entre ellos las denominadas losas ligeras. Un punto sugestivo es que entre los grandes clientes de esa compañía estarían algunos de los participantes en la licitación millonaria.

Los demás integrantes del comité de selección fueron: José Chih-Cheng Han, embajador de Taiwán ante nuestro país; Tomas Binghong Guo, ministro consejero de la Embajada; y Raúl Ming-Chung Chan, consejero económico de la Embajada.

La licitación se hizo bajo las leyes de Taiwán, que provee los fondos. ABC intentó ayer conocer sobre el comité de selección con voceros de la embajada de la isla asiática, pero se limitaron a responder: “todo el proceso se llevó a cabo conforme a nuestra ley” (sic).

“A mi me invitaron”

El rector de la UPTP, Jorge Duarte, señaló ayer que la licitación se enmarcó en las leyes de Taiwán y su participación en el comité de selección fue por invitación de la embajada de ese país en el nuestro. “Yo no conozco las leyes de Taiwán. A mi me invitaron, me dijeron: rector nos gustaría que usted venga a la mesa para evaluar esto y si tiene un técnico también que nos ayude. Bueno y listo. Esa fue mi participación” (sic), dijo.

Indicó que toda la organización, incluso de lo que el mismo rector denominó como mesa técnica de preevaluación, estuvo a cargo de la embajada de Taiwán en nuestro país.

El rector afirmó que ese equipo a partir de la recepción de las ofertas, el 17 de junio pasado, las analizó para luego poner a consideración de los miembros del comité de selección un informe que –según dijo– no era vinculante. Sobre este punto, Duarte señaló que la evaluación de las ofertas ya se hizo el 24 de junio último y al día siguiente, el 25, ya se comunicó a las participantes. “La evaluación se hizo el 24 de junio. El 25 de junio se le comunica a todas las empresas el resultado de la evaluación y quien es la adjudicada” (sic).

El rector igualmente dijo que el 17 de junio, cuando se abrieron las ofertas, cinco de las nueve empresas ya quedaron eliminadas porque no presentaron los documentos. “Ustedes dicen que Gómez Abente fue una de las más caras, pero de entre esas cuatro Aponte Latorre era la más barata, pero su propuesta técnica no era la mejor. Era deficiente” (sic).

Añadió que luego de esa oferta ya estaba Gómez Abente y todos los integrantes consensuaron que era la mejor propuesta.