Celeste Amarilla dice que no cederá ante jugada cartista, pero pérdida de investidura de Cabrera es improbable

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la senadora opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) comentó sobre la cada vez más lejana posibilidad de que corra el pedido de pérdida de investidura contra la senadora “liberocartista” Noelia Cabrera Petters (PLRA), por un escándalo de supuesto nepotismo, y la posibilidad de un virtual ataque del cartismo en contra suya en torno a un familiar político suyo que también es funcionario de la Cámara de Senadores.

La senadora Amarilla es una de las impulsoras – junto con los senadores Ignacio Iramain y Eduardo Nakayama - del proyecto de libelo acusatorio para dar inicio a un juicio político contra la senadora Cabrera, luego de que publicaciones periodísticas revelaran que dos sobrinos suyos, funcionarios nombrados de la Cámara Alta con abultados salarios, trabajaban en un estudio jurídico privado en horas en las que debían estar haciendo oficina en el Congreso.

Lea más: Cartismo buscaría salvar a Noelia Cabrera con expulsión de Celeste Amarilla y Ever Villalba

Sin embargo, ayer se mediatizó un video en el que se acusa de “planillerismo” a un familiar político lejano de la senadora Amarilla, también empleado de la Cámara Alta: Martín Cogliolo Boccia, funcionario a cargo del senador Ever Villalba (PLRA), a quien se acusa de haber realizado viajes al extranjero en fechas laborales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La senadora Amarilla advirtió ayer que la mediatización de las supuestas irregularidades en torno Cogliolo Boccia con una maniobra del cartismo para intentar salvar a la senadora Cabrera, con la amenaza implícita de que, si la oposición presenta un libelo acusatorio contra esta, el cartismo – que tiene mayoría en el Senado – responderá pidiendo el retiro de las investiduras de Amarilla y Villalba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Prácticamente está caída la pérdida de investidura”

En su conversación de hoy con ABC, la senadora Amarilla dijo que, a pesar de la posibilidad de que la decisión le cueste la banca, ella planea seguir adelante con el libelo acusatorio contra Cabrera.

“Aunque me cueste la banca (...), no me puedo echar atrás”, declaró.

Lea más: Neposobrinos: según Derlis Maidana, Noelia Cabrera hará su descargo este martes

Sin embargo, admitió que es improbable que consiga las 11 firmas de parlamentarios necesarias - según el reglamento de la Cámara Alta – para presentar el libelo y dar arranque al proceso de pérdida de investidura.

“En este momento prácticamente está caída la pérdida de investidura, aparentemente no voy a tener ni las 11 firmas”, dijo.

Niega estar cediendo

Señaló que la bancada opositora en el Senado está dividida sobre el asunto, con un grupo a favor de impulsar la pérdida de investidura por juicio político y otro que apuesta a recurrir a la Justicia y presentar una denuncia penal contra Cabrera, como se hizo en casos anteriores de corrupción que involucraron a parlamentarios como José María Ibáñéz o Víctor Bogado.

Enfatizó, sin embargo, que no está “cediendo” y afirmó que, si hoy consigue las 11 firmas necesarias, presentará el libelo acusatorio independientemente de la posible reacción del cartismo y sus eventuales consecuencias.

Lea más: PPQ repudia beneficios e impunidad que el cartismo da a Noelia Cabrera

Agregó que “propios y extraños” le advirtieron contra impulsar el pedido de pérdida de investidura porque “iba a destapar una olla, abrir la caja de Pandora, nos van a buscar a todos”.

Sin embargo, dijo esperar que el escándalo actual sea “un punto de partida para un sinceramiento en la Cámara” y dijo creer que “hay voluntad” de un sector del cartismo de “sanear la casa”, aunque no quiso dar nombres.

“No esperé este golpe bajo”

La senadora reiteró que ella se opuso a que Martín Cogliolo Boccia ingrese como funcionario al Senado porque predijo que sus oponentes políticos iban a utilizar la situación en su contra.

“Tuve miedo cuando Martín quiso entrar, le dije a Ever que me iba a perjudicar a mí”, subrayó. “No hubo caso y ya bajé la guardia, él está ahí, supuse que la gente sabe que es pariente político mío. No esperé este golpe bajo y menos que (Cogliolo Boccia) tenga problemas de marcación, me gustaría que se aclare”.

Lea más: Funcionario de Ever Villalba justificó viaje al exterior como “capacitación” ante el Senado

Declaró que “así como somos implacables con los planilleros de otros colores, tenemos que empezar por casa”, y agregó que el senador Villalba, a cuyo cargo está Cogliolo Boccia, “debe hacer lo justo”.

Agregó que ella tiene solo cuatro funcionarios a su cargo en la Cámara Alta: un chofer contratado, quien ya era su conductor durante su tiempo en la Cámara de Diputados; y otros tres funcionarios comisionados. Ninguno de los cuatro es familiar suyo, subrayó.