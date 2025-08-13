Bachi defiende a Dionisio Amarilla tras “domada” del presidente de Olimpia y, según dice, los escombros también sirven

El conflicto comenzó cuando, tras un mal resultado de Olimpia, el senador liberocartista Dionisio Amarilla cuestionó la gestión de Rodrigo “Coto” Nogués. El titular decano respondió con un extenso mensaje en X, defendiendo su trayectoria, destacando sus proyectos y logros en el club y lanzando fuertes críticas hacia el legislador, a quien señaló por no hacer nada bueno por el país.

Nogués no solo acusó a Amarilla de ser un mal socio, sino que reveló que no paga su cuota desde 2021, acumulando una deuda de G. 5.385.600. Una de las respuestas más filosas fue la frase: “Vos me querés afuera del Olimpia, yo te quiero afuera del Senado. ¡Escombro!”.

La publicación generó miles de reacciones, con usuarios comentando que fue una “domada histórica” del presidente franjeado, el sentido de haber dejado en ridículo al legislador liberocartista.

Consultado por la prensa, el presidente del Senado Bachi Núñez evitó confrontar directamente, pero dejó claro su respaldo a Amarilla y al club:

“Mirá, el escombro es útil para construir edificios, es la base sólida. No quisiera entrar en el entredicho entre mi colega y el presidente de Olimpia, pero apoyo totalmente a los jugadores, al cuerpo técnico y a la presidencia de Olimpia. Soy olimpista de corazón, en las malas estoy con ellos. Lo único que pido es que me digan cuánto estoy debiendo”, ironizó.

A pesar de calificar la situación del club como “muy mala”, Núñez se mostró optimista recordando las tres Copas Libertadores del club y enviando un mensaje de aliento a Nogués.

El calificativo de “hombres escombro” fue acuñado por el recordado arzobispo de Asunción monseñor Ismael Rolón (1914-2010) como calificativo para los autoritarios y corruptos de la dictadura stronista que intentaban reciclarse en el nuevo periodo democrático que se abrió con el golpe de 1989. Dicho sentido es, evidentemente, el que le dio “Coto” Nogués y las manifestaciones de Bachi Núñez, aparentemente, apuntaron a desviar la atención.

Núñez arremete contra Prieto

En otro momento, el titular del Senado fue consultado sobre la denuncia del interventor de Ciudad del Este, Ramón Isidoro Ramírez, acerca de una supuesta caja paralela en la Municipalidad que habría generado un perjuicio de G. 75 millones.

Bachi recordó que estos hechos ya habían sido denunciados hace años: “Es lo que yo denunciaba hace cinco años. La caja paralela que ellos tienen fue denunciada”, dijo y mencionó que este es el primer caso de nepotismo comprobado y reconocido por Prieto.

Sobre la defensa de Prieto, quien afirmó que ya había denunciado hechos similares y que el monto real sería de G. 800 millones, Bachi respondió: “Linda broma de Miguel Prieto, es un gran ladrón… ladrón de pandemia y fuera de pandemia”.