Cartistas intentaron convencer de que destitución de Prieto no respondió a “orden superior”

Los cartistas insistieron en que su administración es desprolija e intentaron convencer al pleno y a la ciudadanía que no responden a ninguna “orden superior” desde un “quincho”.

Algunos cartistas incluso indicaron que su postura “era un acto de patriotismo a favor de la transparencia”.

Cuando los opositores cuestionaron por qué no se trataba en una misma sesión la permanencia o destitución del imputado intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) o la intervención del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR, HC), los cartistas se quedaron callados.

“Hoy vamos lograr la destitución de alguien que ha pisoteado la voluntad del pueblo, dañando la administración y la imagen de Ciudad del Este. Han mancillado todo lo que tiene que ver con la democracia y la transparencia. Se ha malversado el dinero de los esteños y lleno de nepotismo la institución”, dijo el cuestionado diputado cartista Yamil Esgaib.

Este legislador le tiene a su hija Magida como funcionaria de la Embajada de Paraguay ante el Reino Unido, con un alto salario, nombrada durante el gobierno de Santiago Peña.

El cuestionado diputado Rodrigo Gamarra (ANR, HC) dijo que la administración de Prieto se manejó al “puro estilo de una mafia”.

Lo acusó de instalar aparatos de escucha en el despacho del interventor Ramón Ramírez, a quién trató de “bocón”.

“Tenemos que sacar de la vida política a las personas corruptas” (sic), agregó.

El informe sobre Oscar “Nenecho” Rodríguez se presentaría este viernes.